’FC Barcelona maakt van supertalent Pedri (18) een man van 1 miljard euro’

Pedro González López is nog altijd geen 19 jaar oud, maar de Spaanse diamant wordt gezien als de troonopvolger van Lionel Messi bij de Blaugrana. Samen met onder anderen Ansu Fati en Gavi moet de spelmaker de gouden jaren van eerder deze eeuw terugbrengen.

De contractverlenging van Pedri, die in dienst van de Spaanse nationale ploeg indruk maakte op het voorbije EK en liefst 75 wedstrijden speelde vorig seizoen, stond dan ook bovenaan het to-do-lijstje van Barcelona. En daarover zou nu akkoord zijn met de tiener die zou verlengen tot 2026. Dit melden Spaanse media.

Gigantische afkoopclausule

Hij zou een stevige salarisverhoging krijgen, waardoor Pedri niet langer een van de minst betaalde spelers in de selectie is met een jaarloon van zo’n 920.000 euro. Ook opvallend: de 18-jarige middenvelder zou een afkoopclausule, verplicht in Spanje, van 1 miljard euro krijgen. Om zodoende schatrijke clubs als PSG en Manchester City af te houden. Ook Karim Benzema (Real Madrid) heeft zo’n gigantische afkoopclausule, net als Cristiano Ronaldo in het verleden.

FC Barcelona komt voorlopig niet verder dan de negende plaats in La Liga. In de Champions League is de malaise nog groter met de recente nul punten uit twee duels, na stevige nederlagen (twee keer 3-0) tegen Bayern en Benfica.

Het lot van coach Ronald Koeman hangt dan ook al een tijdje aan een zijden draadje, al sprak voorzitter Joan Laporta onlangs publiekelijk zijn vertrouwen in hem uit. In de Catalaanse pers wordt de Belgische bondscoach Roberto Martinez genoemd als een van de topkandidaten voor zijn eventuele opvolging, net als clubicoon Xavi.

Bron: Het Nieuwsblad