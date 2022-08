Jürgen Klopp vreest onrust bij Liverpool na slechte seizoenstart

„Het is niet de makkelijkste situatie, maar het is zoals in het leven; ook als het regent, moet je naar buiten”, zei de Duitse coach bij tv-zender Sky Sports.

De trainer vond niet dat Liverpool slecht had gespeeld tegen Manchester United. „Het was geen rampwedstrijd en ik heb echt een hoop goede dingen gezien op het veld, maar het resultaat doet pijn en daar moeten we nu mee omgaan.”