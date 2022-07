Officieel: Ajax bevestigt vertrek Haller naar Dortmund

Haller kwam anderhalf jaar geleden over van West Ham United en op 10 januari 2021 maakte hij zijn debuut voor Ajax. Hij kwam tot 47 doelpunten in 66 officiële duels. Afgelopen seizoen was hij liefst elf keer trefzeker in de Champions League. Ajax werd in de achtste finales uitgeschakeld door Benfica.

In 2021 en 2022 werd Haller, die nog een contract voor drie jaar had, met Ajax kampioen en vorig jaar won hij ook de KNVB-beker.

Borussia Dortmund werd afgelopen seizoen tweede in de Bundesliga, achter Bayern München.