Van Vleuten kan toch genieten in de regenboogtrui

Annemiek van Vleuten zegevierde in februari van dit jaar in Omloop Het Nieuwsblad. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Je zou het bijna vergeten. Annemiek van Vleuten die via een weergaloze solo de wereldtitel pakte in Yorkshire. Die zege leverde haar één van de meest begeerde truien uit de wielersport op, met als bonus dat je een jaar lang in de kleuren van de regenboog mag rijden. Slechts één keer reed ze sindsdien een wedstrijd in het iconische tricot. Op 1 augustus hoopt ze in Strade Bianche voor de tweede maal haar trui te tonen, maar vooral dat ze weer kan doen waar ze zo van houdt: koersen.