Schreuder prijst Ten Hag en Overmars ’Dusan Tadic één van beste Ajax-aankopen ooit’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dusan Tadic heeft er inmiddels 100 inliggen in de Eredivisie. Ⓒ Pro Shots

Alfred Schreuder is nog altijd blij dat hij in de zomer van 2018 samen met hoofdscout Henk Veldmate het idee opperde om Dusan Tadic naar Ajax te halen. „We vermoedden al dat Dusan het ontbrekende puzzelstukje zou zijn, maar dat hij het zó belachelijk goed zou doen, kon natuurlijk niemand voorzien”, aldus de toenmalige assistent-trainer, die een compliment uitdeelt aan Erik ten Hag en Marc Overmars. „Iedereen was het er direct mee eens dat we Dusan moesten halen als dat zou kunnen. Alle credits voor Erik en Marc dat zij dat zo goed en snel hebben rondgemaakt.”