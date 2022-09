Van Dijk na zege op Ajax: ’Goede reactie laten zien’

„Het was een zware wedstrijd, fysiek en mentaal”, zei de aanvoerder van het Nederlands elftal bij Ziggo Sport. „Je weet dat Ajax in een uitstekende vorm verkeert en dan moet je volle bak erop klappen. Ik denk dat we dat hebben gedaan. We kwamen verdiend op 1-0, helaas kregen we die 1-1 tegen, maar in de tweede helft hebben we goed druk gezet en weinig weggegeven op die ene kans van Daley Blind na. Voor de rest waren wij de bovenliggende partij.”

Van Dijk gaf toe dat zijn ploeg zich had moeten herpakken na de zware nederlaag in Napels. „Iedereen weet dat we slecht hadden gespeeld. Dat mag niet gebeuren, maar gebeurt nu eenmaal. Het gaat er dan om hoe je daarop reageert. We zijn teruggegaan naar de basis, pressie en druk vooruit. Ik denk dat we dat met vlagen goed hebben gedaan tegen Ajax, dat altijd wil voetballen. We hebben een goede reactie laten zien.”