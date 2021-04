Ajax komt met retrojack ter compensatie voor gulle fans

Voor de fans die geheel afzien van terugbetaling wordt, zodra dat weer mogelijk is, een exclusief evenement georganiseerd waarbij ze een speciaal kijkje in de „keuken van de club” krijgen, meldt de koploper van de Eredivisie op de website. Zij ontvangen uit handen van een (oud-)speler ook het retro Ajax-jack.

De clubleiding erkent dat een geheel seizoen spelen zonder publiek, zoals nu door de coronapandemie vooralsnog het geval is, Ajax „hard” raakt. „In de kern van het bestaan, maar ook financieel.” In een bericht dinsdag aan de seizoenkaarthouders wordt daarom ook uitgelegd dat er opties zijn om deels of in het geheel af te zien van compensatie. „Maar Ajax realiseert zich dat deze crisis veel fans raakt en heeft daarom een ruime regeling opgesteld en begrip voor ieders keuze.”

Iconisch rode jack uit jaren 70

Het jack dat Ajax aanbiedt wordt niet in winkels verkocht. „Het is geïnspireerd op het iconische rode Ajax-jack uit de jaren zeventig wat door spelers als Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart met trots werd gedragen.”

Seizoenkaarthouders kunnen hun keuze en compensatie-aanvraag tot en met 20 april indienen. „Uiteraard heeft de keuze die een seizoenkaarthouder maakt geen invloed op zijn of haar rechten voor komend seizoen”, laat Ajax weten.

De supportersvereniging SV Ajax is tevreden over de compensatieregeling, die vooraf is afgestemd met de Ajax Supporters Delegatie (ASD) waarin alle supportersgroeperingen van de club zijn vertegenwoordigd. „Afspraak is afspraak, laat Ajax met deze ruimhartige compensatieregeling zien”, zegt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van SV Ajax. „Iedereen die zijn of haar geld terug wil, krijgt het volledige bedrag van zijn of haar seizoenkaart(en) retour. Precies zoals beloofd bij aanvang van het seizoen. Ajax laat hierdoor eens te meer blijken niet alleen op, maar ook buiten het veld een topclub te zijn.”