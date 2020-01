Luuk de Jong langzaam op stoom bij Sevilla

De Nederlandse spits kopte in de elfde minuut fraai raak na een goede voorzet vanaf de rechterflank van aanvoerder Jesús Navas. Met zijn handelsmerk liet De Jong de Portugese doelman Rui Silva volledig kansloos. Nog voor rust bepaalde Nolito de eindstand met een beheerst wippertje met de buitenkant van zijn voet.

Het is de eerste keer dat De Jong in dienst van Sevilla in twee opeenvolgende competitiewedstrijden weet te scoren. Vorige week scoorde hij al tegen Real Madrid. Dat duel ging met 2-1 verloren.

Sevilla profiteerde van het puntenverlies van FC Barcelona, dat eerder op de dag met 2-0 van Valencia verloor. Nummer 3 Sevilla heeft vijf punten minder dan FC Barcelona, dat nog wel een duel tegoed heeft.