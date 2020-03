Coronavirus treft ook Oranje Leeuwinnen; speelster en staflid naar huis

De KNVB nam de preventieve maatregel nadat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vrijdagavond inwoners van de provincie Noord-Brabant had geadviseerd om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven.

Nouwen en Schoenmakers zijn woonachtig in Noord-Brabant en hebben last van hoesten en verkoudheid, maar zijn koortsvrij, aldus de voetbalbond. De KNVB zegt geen enkel risico te willen nemen met de gezondheid en volgt de adviezen van het RIVM en het oordeel van deskundigen. De maatregel is genomen in nauw overleg met staf en speelsters, inclusief Nouwen en Schoenmakers.

De selectie van het Nederlands vrouwenelftal is momenteel in Frankrijk voor het Tournoi de France. Afgelopen week speelde de formatie van Sarina Wiegman al tegen Brazilië (0-0), en later deze zaterdag staat er een duel met Canada op de agenda. Gastland Frankrijk is dinsdag de laatste tegenstander.