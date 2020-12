Messi helpt Barça en Koeman aan benauwde overwinning

Na opeenvolgende nederlagen in La Liga (2-1 bij Cadiz) en Champions League (0-3 tegen Juventus) had trainer Ronald Koeman dringend behoefte aan een overwinning. Het duurde echter lang voordat de openingstreffer viel. Martin Braithwaite, Jordi Alba en Clement Lenglet waren voor de rust dicht bij de 1-0.

Assist De Jong

Ook na de pauze had Barça, met ook ex-Ajacied Sergiño Dest in het basisteam, een groot overwicht. De thuisclub bleef echter kansen missen. Sterspeler Messi leek evenmin voor een doorbraak te kunnen zorgen. In de 76e minuut brak de Argentijnse aanvoerder alsnog de ban. Keurig aangespeeld door De Jong schoot Messi de bal via de paal in de verre hoek: 1-0.

Barcelona staat achtste met 17 punten. Atletico Madrid, dat met 2-0 verloor van stadgenoot Real, bleef aan de leiding met 26 punten. Nummer 2 Real Sociedad (1-1 tegen Eibar) heeft evenveel punten, maar twee duels meer gespeeld. Real Madrid bezet de derde plek met 23 punten en één wedstrijd meer gespeeld dan Atletico.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga