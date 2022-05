’Feyenoorder Geertruida speler van het weekend’

DOEL

„Maduka Okoye van Sparta staat op doel, omdat hij een aantal belangrijke reddingen verrichtte die uiteindelijk ook heel belangrijk waren voor zijn club”, aldus Been. „Het leek erop dat hij de laatste weken iets minder was, maar tegen AZ stond hij er weer.”

DEFENSIE

„Lutsharel Geertruida van Feyenoord is de rechtsback en mijn speler van de week met zijn twee goals tegen Fortuna. Hij heeft een goed gevoel voor positie kiezen, zowel verdedigend als aanvallend. Hij weet precies waar hij moet lopen en creëert daarmee ook vaak ruimte, opbouwend en aanvallend. En hij is natuurlijk levensgevaarlijk met spelhervattingen. Hij heeft dit seizoen absoluut stappen gemaakt.”

„Sven van Beek van SC Heerenveen staat centraal achterin. Hij won veel van zijn duels en stond er gewoon weer eens in de derby tegen Cambuur. Ik vond hem ijzersterk spelen. Hij heeft pech gehad in zijn carrière en daarom is het leuk hem bij Heerenveen van waarde te zien voor dat elftal.”

Lutsharel Geertruida van Feyenoord viert zijn 0-1 tegen Fortuna Sittard Ⓒ FOTO ANP/HH

„Erick Gutierrez van PSV staat daarnaast. PSV heeft momenteel natuurlijk veel problemen op die positie links centraal achterin en dan vind ik wel dat hij dit heel makkelijk oplost. Hij staat altijd goed en vindt makkelijk de oplossingen. Of die positie hem misschien nog beter ligt dan het middenveld? Ik weet niet of het echt een goede verdediger is. Op het middenveld leek het wel eens iets te snel te gaan voor hem, maar de laatste tijd veroverde hij op die positie toch goed zijn plek in het elftal terug.”

„Tyrell Malacia van Feyenoord staat linksback. Met Sinisterra voor zich, maakt die jongen het verschil. Zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht is die jongen overal op tijd. Hij wil soms iets te veel hooi op zijn vork nemen, maar maakt geweldige stappen. Nu was hij ook geconcentreerd tegen een Fortuna Sittard, waar hij het zich eerder soms wat gemakkelijker af probeerde te doen in dit soort wedstrijden. Want al speelt hij tegen Antony, dan grijpt hij hem in de nek en laat hij nooit meer los. Maar dat gemakkelijke was nu niet aan de orde.”

MIDDENVELD

„Luca de la Torre van Heracles Almelo staat erin. Een echte balveroveraar, maar zowel met als zonder bal is hij goed. In zijn passing, in zijn dribbels en hij is technisch vaardig. Hij compenseerde bijna in zijn eentje dat Heracles al vrij vroeg met een man minder speelde tegen Twente. Dat deed hij fantastisch.”

„Thom Haye van SC Heerenveen staat naast hem. Aan de bal vind ik hem zonder twijfel geweldig. Zonder bal vraag ik me af of het allemaal al goed genoeg is, maar hij heeft moeiteloos de stap vanuit de Eerste Divisie naar Heerenveen gemaakt. Hij had twee assists en dan werd er nog een goal van Van Hooijdonk afgekeurd na een gewéldige bal van hem. Hij legt de ballen neer waar hij ze wil hebben.”

„Davy Klaassen van Ajax staat op 10. Ajax heeft weinig diepte in het spel, maar Klaassen is daar dan natuurlijk uitstekend geschikt voor. Hij maakte er eentje waarbij hij er gewoon moest staan op dat moment, daar heeft hij echt een neusje voor. Die tweede goal legde hij geweldig in de bovenhoek.”

AANVAL

„Finn Stokkers van RKC Waalwijk speelt niet zo vaak en mocht starten omdat Jens Odgaard geblesseerd was. Als je dan direct twee enorm belangrijke goals tegen FC Groningen maakt, waardoor je met vijf punten voorsprong op de nummer 16 nu echt bijna veilig lijkt, verdien je een plekje.”

„Loïs Openda van Vitesse staat in de spits. Buiten het feit dat hij twee keer scoort, loopt hij altijd zó goed weg in de diepte. Hij loopt op de juiste momenten weg en heeft het gevoel waar de bal kan vallen. Dat hebben niet heel veel spitsen. Een uitstekende spits, die natuurlijk nog van Club Brugge is, maar zeker een stap kan maken.”

„Dusan Tadic van Ajax staat op links. Hij was weken niet in zijn beste vorm, maar stond er weer in de beslissende fase van de competitie. Je hoort links en rechts wel eens de vraag of het ’op’ zou zijn bij hem of Daley Blind, maar hij brak het record van doelman Gert Bals met zijn 124e Eredivisie-duel op rij. Zo fit als een hoentje dus ook, ondanks zijn leeftijd. En als je zijn rendement dan weer ziet over een heel seizoen, dat is ongekend. Hij brak nu de wedstrijd weer open met een geweldige goal en had de ’assist’ toen Timber de paal raakte en Klaassen het afmaakte.”