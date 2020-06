Toestand ex-Formule 1-coureur Zanardi stabiel, maar blijft kritiek

Zanardi (53) botste vrijdag met zijn handbike op een vrachtwagen. Naar verluidt was de voormalige Formule 1-coureur, die in 2001 bij een crash beide benen kwijtraakte en daarna als paralympisch sporter verderging, op een steile weg op de verkeerde weghelft beland. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Pienza, in de regio Toscane. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Siena gebracht.

Daar onderging Zanardi een operatie van drie uur aan zijn hoofd, hersenen en zijn gezicht. „De patiënt is daarna naar de ic gebracht, maar de situatie is zeer ernstig”, aldus het ziekenhuis. De volgende ochtend liet het ziekenhuis in een update weten dat het neurologische beeld nog steeds ernstig is.