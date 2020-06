Voormalig F1-coureur Zanardi in kritieke toestand na ongeluk met handbike

De 53-jarige Italiaan, bij wie na een crash in 2001 zijn benen werden geamputeerd, was betrokken bij een ongeluk met een vrachtwagen in de buurt van de stad Pienza in de Toscane, meldde het Italiaanse persbureau ANSA. Volgens Sky Italia had de Italiaan meegedaan aan de Obiettivo Tricolore, een wegwedstrijd voor paralympisch atleten.

Zanardi is met een helikopter naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Volgens de manager van het paralympische team was Zanardi bij bewustzijn toen de medische verzorgers arriveerden.

De Italiaanse coureur was van 1991 tot en met 1994 en in 1999 actief in de Formule 1. Bij een crash in de Champ Cars in 2001 raakte hij zwaargewond en moesten zijn benen worden geamputeerd. Zanardi begon na zijn revalidatie een carrière als handbiker en won twee keer goud op de Olympische Spelen van Londen 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Zanardi is door de wijze waarop hij zich terugknokte na de zware crash een inspiratie voor velen geworden en is heel populair. „Jij hebt nooit opgegeven en met je buitengewone krachten ben je duizenden obstakels te boven gekomen”, reageerde de Italiaanse premier Guiseppe Conte op Twitter. „Kom op, Alex Zanardi, geef niet op. Heel Italië vecht met je mee.”