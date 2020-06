Voormalig F1-coureur Zanardi zwaargewond na ongeluk met handbike

De 53-jarige Italiaan, bij wie na een crash in 2001 zijn benen werden geamputeerd, was betrokken bij een ongeluk in de buurt van de stad Pienza in de Toscane, meldde de politie.

Zanardi is met een helikopter naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt.

De Italiaanse coureur was van 1991 tot en met 1994 en in 1999 actief in de Formule 1. Bij een crash in de CART-series in 2001 raakte hij zwaargewond en moesten zijn benen worden geamputeerd. Zanardi begon na zijn revalidatie een carrière als handbiker en won twee keer goud op de Olympische Spelen van Londen 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.