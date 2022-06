Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Evenepoel voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden

16.41 uur: Remco Evenepoel is voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs geworden. Hij klopte titelverdediger Yves Lampaert over een parcours van bijna 35 kilometer met start en aankomst in Gavere. Victor Campenaerts moest genoegen nemen met een derde plaats.

De 22-jarige Evenepoel was 37 seconden sneller dan Lampaert. Campenaerts moest ruim anderhalve minuut toegeven op de winnaar. Evenepoel won zondag ook al de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland.

Lotte Kopecky pakte de Belgische titel tijdrijden bij de vrouwen.

Landelijk stadionverbod voor supporter Heracles die Cerny sloeg

16.18 uur: De supporter van Heracles Almelo die aanvaller Václav Cerny van FC Twente op 30 april in het gezicht sloeg, heeft een landelijk stadionverbod gekregen van de KNVB. Heracles moet 15.000 euro betalen voor alle wanordelijkheden tijdens de derby. Zo gooiden de fans ook voorwerpen en tientallen bekers bier op het veld.

De verhitte streekderby in Almelo eindigde in 1-1. Cerny kreeg tijdens een opstootje tussen wat spelers naast het doel een klap op zijn hoofd van een toeschouwer die achter de boarding stond. De Tsjechische aanvaller van FC Twente deed aangifte bij de politie.

De dader, een 31-jarige man uit Almelo, werd niet vervolgd. Hij zou via snelrecht worden berecht, maar het Openbaar Ministerie trok de zaak in. De KNVB heeft nu besloten om de Heracles-aanhanger een landelijk stadionverbod te geven.

De club uit Almelo degradeerde via de play-offs uit de Eredivisie. Heracles heeft nog twee vooronderzoeken door de aanklager betaald voetbal tegen zich lopen, voor ongeregeldheden tijdens de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de thuiswedstrijd in de play-offs tegen Excelsior. Die wedstrijd moest in de slotfase worden gestaakt omdat teleurgestelde fans van de thuisclub vuurwerk op het veld gooiden.

Schachmann kan Duitse wielertitel niet verdedigen door corona

14.08 uur: Maximilian Schachmann mist dit weekend de Duitse kampioenschappen op de weg door een positieve test op het coronavirus. Zijn ploeg Bora-hansgrohe zegt nog niet in te kunnen schatten wat dit betekent voor een eventuele deelname aan de Tour de France, die volgende week vrijdag begint in Kopenhagen. Bora-hansgrohe maakt zondag de selectie daarvoor bekend.

Schachmann werd vorig jaar juni kampioen van Duitsland op de weg. Dat was ook zijn laatste overwinning tot nu toe.

Bundesliga-speler van het jaar Nkunku verlengt bij Leipzig

13.04 uur: Fransman Christopher Nkunku heeft zijn contract bij RB Leipzig met twee seizoenen verlengd tot 2026. De Speler van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Bundesliga stond naar verluidt in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Met Leipzig kwam hij tot de halve finales van de Europa League en won hij de Duitse beker. Ook verzekerde de club zich dankzij de vierde plaats in de competitie van deelname aan de Champions League.

De 24-jarige aanvallende middenvelder scoorde afgelopen seizoen twintig keer in 34 competitiewedstrijden en gaf dertien assists. Nkunku kwam in 2019 over van Paris Saint-Germain.

„Na het winnen van de DFB-Pokal realiseerde ik me dat ik hier nog niet klaar ben. We willen meer”, aldus Nkunku.

Van Aert slaat Belgisch kampioenschap over met oog op Tour

11.41 uur: Jumbo-Visma-renner Wout van Aert start zondag niet op het Belgische kampioenschap op de weg. De 27-jarige titelverdediger stootte vorig weekend tijdens een training een knie aan zijn stuur en daar had hij de afgelopen dagen nog wat last van. „Als ik de Tour niet in gevaar wil brengen is dit het verstandigste besluit”, aldus Van Aert. De Ronde van Frankrijk begint volgende week vrijdag in Kopenhagen.

De zesvoudig ritwinnaar in de Tour zegt het jammer te vinden dat hij zijn trui niet kan verdedigen. „Ik zou nooit zomaar een Belgisch kampioenschap overslaan. Ik vind het ook jammer dat ik het tijdrijden moet missen omdat het gewoon niet in de planning paste.” De Belgische titel in het tijdrijden is donderdag te verdienen.

Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande komen namens Jumbo-Visma wel in actie op de Belgisch kampioenschappen.

De Waard op WK zwemmen als vierde naar halve finales 50 vlinder

10.53 uur: Maaike de Waard heeft bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest met de vierde tijd de halve finales bereikt op de 50 meter vlinderslag. De Waard kwam uit op 25,92. De snelste was de Chinese Zhang Yufei in 25,39.

Tessa Giele kwam tekort voor een plaats bij de beste zestien. Ze zwom de negentiende tijd: 26,63.

Nyls Korstanje, Thom de Boer en Jesse Puts keren donderdagavond wel terug voor een optreden in de halve finales. Korstanje doet dat op de 100 meter vlinderslag waarin hij in de series uitkwam op 51,97, de vijftiende tijd. De beste tijd kwam op naam van de Hongaar Kristof Milak: 50,68. De Boer en Puts kwamen in actie op de 50 meter vrije slag. De Boer tikte aan na 21,91, de achtste tijd. Puts plaatste zich als vijftiende in 22,09. Hier was de Braziliaan Bruno Fratus de snelste: 21,71.

Donderdagavond komt ook Caspar Corbeau in actie in de finale op de 200 meter schoolslag.

Olympisch kampioen Frankrijk te sterk voor volleyballers

07.31 uur: De Nederlandse volleyballers zijn er in de Nations League niet in geslaagd te stunten tegen Frankrijk. De olympisch kampioen was in Quezon City op de Filipijnen duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza. De setstanden waren 25-14 25-23 25-13.

Oranje staat nu op drie overwinningen en drie nederlagen. De Fransen wonnen vijf keer en verloren tot nu toe alleen van Polen. Topscorers aan Nederlandse kant waren aanvoerder Nimir Abdelaziz en Bennie Tuinstra, beiden goed voor 11 punten. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Nederland tegen Duitsland.

De Duitsers kwamen donderdag niet in actie tegen China. Wereldvolleybalbond FIVB meldde dat Duitsland geweigerd had in actie te komen „hoewel de Chinese volleyballers na een eerdere positieve coronatest van de lokale autoriteiten toestemming hadden gekregen te spelen.” Bij China waren op 18 juni meerdere spelers positief getest waardoor het duel met Frankrijk van woensdag niet door kon gaan. Het leverde de Fransen een reglementaire 3-0-zege op.

De Duitse volleybalbond DVV was boos omdat de Chinese spelers en staf voor het duel niet opnieuw een PCR-test moesten ondergaan. „De FIVB vindt het blijkbaar niet nodig door nog een test te doen de veiligheid van ons te vergroten. We zijn woedend en verbijsterd”, zei aanvoerder Christian Fromm op Sportschau.de. Vanwege de Duitse weigering te spelen wonnen de Chinezen ditmaal zonder in actie te komen met 3-0.