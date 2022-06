Sport Kort: Huizing start goed op golftoernooi van München

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sterke start golfer Huizing in München

20.11 uur: Golfer Daan Huizing is goed begonnen aan het BMW International Open. De 31-jarige Nederlander ging donderdag op Golfclub Eichenried in München rond in 63 slagen, dat zijn er negen onder par. Huizing staat daarmee op de tweede plaats achter de Chinees Li Haotong, die 62 slagen nodig had voor de achttien holes. De Duitser Nicolai von Dellingshausen is derde met een totaal van 64.

Huizing, die negen birdies noteerde, eindigde eerder deze maand bij het Porsche European Open in Hamburg als tiende. Zijn landgenoot Wil Besseling werd daar tweede. Besseling begon in München met een rondje van 69 slagen is daarmee gedeeld 29e. Darius van Driel had 70 slagen nodig en staat 46e.

Eerste ’Clasico’ op 16 oktober in Madrid

19.00 uur: Titelverdediger Real Madrid start het Spaanse voetbalseizoen met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Almería. Concurrent FC Barcelona ontvangt op de eerste speeldag Rayo Vallecano.

De eerste speelronde is in het weekeinde van 13 en 14 augustus. Tussen 9 november en 31 december ligt La Liga vanwege het WK voetbal in Qatar stil. De laatste speelronde is in het weekeinde van 3 en 4 juni 2023.

Real en Barcelona staan 16 oktober in Madrid voor het eerst tegenover elkaar. De ontmoeting tussen de twee rivalen in Barcelona is gepland voor 19 maart.

KNZB kijkt met werkgroep naar besluit FINA over transgenders

18.31 uur: De Nederlandse zwembond KNZB gaat een werkgroep oprichten om het besluit van de internationale zwembond FINA over transgenders te bestuderen. „We zullen blijvend werken aan heldere richtlijnen die aansluiten bij hetgeen we in ons land passend achten voor de zwemsport op alle niveaus”, aldus de KNZB.

De FINA liet eind vorige week weten strikte regels te hebben opgesteld voor deelname van transgenders aan vrouwencompetities. Alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond, mogen bij de vrouwen meedoen. De FINA laat een werkgroep onderzoeken of het mogelijk is een zogeheten open categorie op te zetten voor transgenders.

„De KNZB volgt in Nederland de richtlijn van NOC*NSF. Het uitgangspunt van de KNZB is dat sport van en voor iedereen is. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige en respectvolle behandeling en moet een gelijke kans krijgen om van de voordelen die de zwemsport te bieden heeft te kunnen genieten. Zaken als uitsluiting, transfobie, interseksefobie en discriminatie horen daar niet bij”, meldt de zwembond

NOC*NSF stelde eerder richtlijnen op voor gender- en seksediverse personen. „Zoals aangegeven volgt de KNZB deze richtlijn en benadrukt nogmaals het belang van inclusiviteit in de sport. Om van deze richtlijn tot beleid voor de zwemsport te komen zal de KNZB een werkgroep instellen”, stelt de bond. „Ten aanzien van de topsport volgt de KNZB op dit moment de internationale regelgeving, zoals die gehanteerd wordt door NOC*NSF en het IOC. Dit betekent dat deelname door een transgender mogelijk is indien de geslachtsverandering operatief is doorgevoerd, in combinatie met een hormoonkuur van drie jaar, en waarbij de geslachtsverandering is doorgevoerd in officiële documenten zoals een paspoort. De KNZB zal samen met de werkgroep bekijken welke gevolgen het FINA-principebesluit heeft voor transgenders binnen de sport voor zowel nationale als internationale wedstrijden.”

Pattinama-Kerkhove loopt hoofdtoernooi Wimbledon mis

18.29 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 30-jarige Nederlandse verloor in de derde en laatste kwalificatieronde met 7-6 (3) 7-5 van de Amerikaanse Christina McHale.

Eerder strandden Arianne Hartono, Suzan Lamens en Indy de Vroome in de kwalificaties, waardoor Arantxa Rus de enige Nederlandse is die aan het hoofdtoernooi meedoet. Rus hoefde geen kwalificatiewedstrijden te spelen.

Pattinama-Kerkhove stond vorig jaar wel in het hoofdtoernooi en bereikte daarin de tweede ronde. Daarin verloor ze van de Spaanse Garbine Muguruza.

Dressuurteam neemt leiding bij CHIO Rotterdam na zege Van Liere

17.41 uur: Het Nederlandse dressuurteam gaat na de eerste dag van het CHIO in Rotterdam samen met de Verenigde Staten aan de leiding. Dat is te danken aan de zege van Dinja van Liere met Hermès. Emmelie Scholtens werd op Indian Rock vierde.

Van Liere kwam uit op een score van 79,739 procent. Dat was ruim 3,5 procent meer dan de nummer 2, Patrik Kittel uit Zweden (76,130 procent). Ashley Holzer uit de Verenigde Staten werd derde met 72,957 procent.

„Ik ben echt heel blij en tevreden met onze proef vandaag. Vorig jaar was wat moeizaam, ik ben blij dat ik nu fijner heb kunnen rijden”, zei Van Liere. „Hèrmes voelde heel goed aan. Hij is sowieso in topvorm en wordt steeds beter. Er zijn nog wat kleine dingen die beter moeten en ik wil eigenlijk over die 80 procent heen.

Zaterdag gaat de teamwedstrijd verder en moet ieder land twee combinaties afvaardigen naar de Grand Prix Special en twee combinaties zullen hun nationale vlag verdedigen in de kür op muziek.

Synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek achtste op WK

17.23 uur: Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek zijn als achtste geëindigd in de finale van de vrije oefening op de WK in Boedapest. Het Nederlandse duet zette een score neer van 87.4667.

Twaalf van de 33 deelnemende duetten wisten zich te plaatsen voor de eindstrijd. De Chinese tweelingzussen Liuyi en Qianyi Wang wonnen het goud (95.5667), gevolgd door tweelingen uit Oekraïne (94.1667) en Oostenrijk (92.8000).

De Brouwer (23) en Steenbeek (17) bereikten eerder al de finale van de technische uitvoering, waarin ze ook achtste werden. De Brouwer vormde de afgelopen jaren een duo met haar tweelingzus Noortje, maar zij komt door een schouderblessure dit seizoen niet meer in actie. Vorig jaar deden de Nederlandse zussen mee aan de Olympische Spelen van Tokio, waar ze de finale haalden en op de negende plaats eindigden.

De Brouwer en Steenbeek pakten vorige maand bij hun eerste internationale optreden als duet twee keer zilver bij de World Series-finale in Athene.

Evenepoel voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden

16.41 uur: Remco Evenepoel is voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs geworden. Hij klopte titelverdediger Yves Lampaert over een parcours van bijna 35 kilometer met start en aankomst in Gavere. Victor Campenaerts moest genoegen nemen met een derde plaats.

De 22-jarige Evenepoel was 37 seconden sneller dan Lampaert. Campenaerts moest ruim anderhalve minuut toegeven op de winnaar. Evenepoel won zondag ook al de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland.

Lotte Kopecky pakte de Belgische titel tijdrijden bij de vrouwen.

Landelijk stadionverbod voor supporter Heracles die Cerny sloeg

16.18 uur: De supporter van Heracles Almelo die aanvaller Václav Cerny van FC Twente op 30 april in het gezicht sloeg, heeft een landelijk stadionverbod gekregen van de KNVB. Heracles moet 15.000 euro betalen voor alle wanordelijkheden tijdens de derby. Zo gooiden de fans ook voorwerpen en tientallen bekers bier op het veld.

De verhitte streekderby in Almelo eindigde in 1-1. Cerny kreeg tijdens een opstootje tussen wat spelers naast het doel een klap op zijn hoofd van een toeschouwer die achter de boarding stond. De Tsjechische aanvaller van FC Twente deed aangifte bij de politie.

De dader, een 31-jarige man uit Almelo, werd niet vervolgd. Hij zou via snelrecht worden berecht, maar het Openbaar Ministerie trok de zaak in. De KNVB heeft nu besloten om de Heracles-aanhanger een landelijk stadionverbod te geven.

De club uit Almelo degradeerde via de play-offs uit de Eredivisie. Heracles heeft nog twee vooronderzoeken door de aanklager betaald voetbal tegen zich lopen, voor ongeregeldheden tijdens de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de thuiswedstrijd in de play-offs tegen Excelsior. Die wedstrijd moest in de slotfase worden gestaakt omdat teleurgestelde fans van de thuisclub vuurwerk op het veld gooiden.

Schachmann kan Duitse wielertitel niet verdedigen door corona

14.08 uur: Maximilian Schachmann mist dit weekend de Duitse kampioenschappen op de weg door een positieve test op het coronavirus. Zijn ploeg Bora-hansgrohe zegt nog niet in te kunnen schatten wat dit betekent voor een eventuele deelname aan de Tour de France, die volgende week vrijdag begint in Kopenhagen. Bora-hansgrohe maakt zondag de selectie daarvoor bekend.

Schachmann werd vorig jaar juni kampioen van Duitsland op de weg. Dat was ook zijn laatste overwinning tot nu toe.

Bundesliga-speler van het jaar Nkunku verlengt bij Leipzig

13.04 uur: Fransman Christopher Nkunku heeft zijn contract bij RB Leipzig met twee seizoenen verlengd tot 2026. De Speler van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Bundesliga stond naar verluidt in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Met Leipzig kwam hij tot de halve finales van de Europa League en won hij de Duitse beker. Ook verzekerde de club zich dankzij de vierde plaats in de competitie van deelname aan de Champions League.

De 24-jarige aanvallende middenvelder scoorde afgelopen seizoen twintig keer in 34 competitiewedstrijden en gaf dertien assists. Nkunku kwam in 2019 over van Paris Saint-Germain.

„Na het winnen van de DFB-Pokal realiseerde ik me dat ik hier nog niet klaar ben. We willen meer”, aldus Nkunku.

Van Aert slaat Belgisch kampioenschap over met oog op Tour

11.41 uur: Jumbo-Visma-renner Wout van Aert start zondag niet op het Belgische kampioenschap op de weg. De 27-jarige titelverdediger stootte vorig weekend tijdens een training een knie aan zijn stuur en daar had hij de afgelopen dagen nog wat last van. „Als ik de Tour niet in gevaar wil brengen is dit het verstandigste besluit”, aldus Van Aert. De Ronde van Frankrijk begint volgende week vrijdag in Kopenhagen.

De zesvoudig ritwinnaar in de Tour zegt het jammer te vinden dat hij zijn trui niet kan verdedigen. „Ik zou nooit zomaar een Belgisch kampioenschap overslaan. Ik vind het ook jammer dat ik het tijdrijden moet missen omdat het gewoon niet in de planning paste.” De Belgische titel in het tijdrijden is donderdag te verdienen.

Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande komen namens Jumbo-Visma wel in actie op de Belgisch kampioenschappen.

De Waard op WK zwemmen als vierde naar halve finales 50 vlinder

10.53 uur: Maaike de Waard heeft bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest met de vierde tijd de halve finales bereikt op de 50 meter vlinderslag. De Waard kwam uit op 25,92. De snelste was de Chinese Zhang Yufei in 25,39.

Tessa Giele kwam tekort voor een plaats bij de beste zestien. Ze zwom de negentiende tijd: 26,63.

Nyls Korstanje, Thom de Boer en Jesse Puts keren donderdagavond wel terug voor een optreden in de halve finales. Korstanje doet dat op de 100 meter vlinderslag waarin hij in de series uitkwam op 51,97, de vijftiende tijd. De beste tijd kwam op naam van de Hongaar Kristof Milak: 50,68. De Boer en Puts kwamen in actie op de 50 meter vrije slag. De Boer tikte aan na 21,91, de achtste tijd. Puts plaatste zich als vijftiende in 22,09. Hier was de Braziliaan Bruno Fratus de snelste: 21,71.

Donderdagavond komt ook Caspar Corbeau in actie in de finale op de 200 meter schoolslag.

Olympisch kampioen Frankrijk te sterk voor volleyballers

07.31 uur: De Nederlandse volleyballers zijn er in de Nations League niet in geslaagd te stunten tegen Frankrijk. De olympisch kampioen was in Quezon City op de Filipijnen duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza. De setstanden waren 25-14 25-23 25-13.

Oranje staat nu op drie overwinningen en drie nederlagen. De Fransen wonnen vijf keer en verloren tot nu toe alleen van Polen. Topscorers aan Nederlandse kant waren aanvoerder Nimir Abdelaziz en Bennie Tuinstra, beiden goed voor 11 punten. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Nederland tegen Duitsland.

De Duitsers kwamen donderdag niet in actie tegen China. Wereldvolleybalbond FIVB meldde dat Duitsland geweigerd had in actie te komen „hoewel de Chinese volleyballers na een eerdere positieve coronatest van de lokale autoriteiten toestemming hadden gekregen te spelen.” Bij China waren op 18 juni meerdere spelers positief getest waardoor het duel met Frankrijk van woensdag niet door kon gaan. Het leverde de Fransen een reglementaire 3-0-zege op.

De Duitse volleybalbond DVV was boos omdat de Chinese spelers en staf voor het duel niet opnieuw een PCR-test moesten ondergaan. „De FIVB vindt het blijkbaar niet nodig door nog een test te doen de veiligheid van ons te vergroten. We zijn woedend en verbijsterd”, zei aanvoerder Christian Fromm op Sportschau.de. Vanwege de Duitse weigering te spelen wonnen de Chinezen ditmaal zonder in actie te komen met 3-0.