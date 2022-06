Sport Kort: Volleyballers buigen diep voor olympisch kampioen Frankrijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Olympisch kampioen Frankrijk te sterk voor volleyballers

07.31 uur: De Nederlandse volleyballers zijn er in de Nations League niet in geslaagd te stunten tegen Frankrijk. De olympisch kampioen was in Quezon City op de Filipijnen duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza. De setstanden waren 25-14 25-23 25-13.

Oranje staat nu op drie overwinningen en drie nederlagen. De Fransen wonnen vijf keer en verloren tot nu toe alleen van Polen. Topscorers aan Nederlandse kant waren aanvoerder Nimir Abdelaziz en Bennie Tuinstra, beiden goed voor 11 punten. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Nederland tegen Duitsland.