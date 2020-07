Cynische Gerard Piqué: ’Ik kan het me niet herinneren’

De Koninklijke is dan ook de huizenhoge favoriet in de titelstrijd, maar opgeven dat doet Barcelona zeker niet, verzekert de 33-jarige Piqué. De afgelopen twee seizoenen pakte Barça telkens de landstitel. „Bij deze club zitten, betekent vechten tot het bittere einde”, liet de ervaren Catalaan weten na afloop van het duel. „Wij houden er niet van om achter te staan en gaan er alles aan doen om de situatie te keren.”

De verdediger kon zijn cynisme in de tweede helft niet verbergen toen een doelpunt van zijn ploeggenoot Arturo Vidal werd afgekeurd vanwege buitenspel. „Ik kan het me niet herinneren. „Op het veld komt er een heleboel adrenaline bij kijken, hè. Ik heb geen idee waar je het over hebt”, speelde Piqué een toneelstukje.

De laatste weken wordt er vanuit Catalonië weer volop geklaagd over het feit dat Real Madrid zou worden bevoordeeld door de arbitrage. Piqué is een van de spelers die er al langer geen geheim van maakt dat hij gelooft dat Real Madrid zou worden voorgetrokken. Ook FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft zijn twijfels en uitte die zondagavond (zie onderstaande link).