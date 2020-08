Ten Hag: ’De voetbalwereld is conservatief’

Tegelijkertijd houdt hij zijn hart vast voor het komende seizoen, waarin naar zijn mening roofbouw gepleegd gaat worden op de profs. ,,We hebben weinig geleerd. Het schema is vanaf 13 september tjok- en tjokvol. Het wordt nog vele malen erger, want er zit niet eens een winterstop in. De voetbalwereld is conservatief, dat blijkt wel weer.”

Blij met terugkeer Ten Hag

Ten Hag legde na de eerste training van het derde en laatste blok van de voorbereiding op het seizoen 2020/2021 de nadruk op de terugkeer van David Neres op het trainingsveld.

Bekijk ook: Ajax houdt touwtjes in handen

De Braziliaan raakte begin november in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea geblesseerd aan zijn knie en kampte met meerdere terugslagen. „Heel verheugend dat David op het veld stond. Dat vind ik de grootste meevaller van de dag. Ik ben heel blij dat hij eindelijk stappen richting de groep heeft gezet. Als je weet waar hij vandaan komt, dan is dit een heel grote stap voorwaarts. Het was voor het eerst dat hij zich weer in de groep bewoog.”

Papierwinkel zit nog even dwars

Nieuweling Mohammed Kudus was nog niet van de partij op De Toekomst. „Hij was er nog niet bij vanwege de papierwinkel. De laatste details moeten worden afgerond”, aldus Ten Hag, die de Ghanees dinsdag op het veld verwacht.