Premium Het beste van De Telegraaf

De hartverscheurende dood van zijn wielervriend dreunt nog altijd na bij de Limburger Wout Poels: ’Gino Mäder rijdt deze Tour mee op onze schouders’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Wout Poels: „Het was onwerkelijk en nu kan ik het nog steeds niet geloven dat Gino er niet meer is.” Ⓒ ANP/HH

BILBAO - De wielersport rilt nog altijd van de horrorcrash van Gino Mäder, die een dag later overleed aan zijn verwondingen. Slechts 26 jaar jong werd de Zwitser, wiens dood zorgde voor vele tranen bij onder anderen zijn ploegmakker en wielervriend Wout Poels. De Limburger moet na een korte rouwperiode weer verder, want zaterdag start de Tour de France al. Als Mäder nog had geleefd, zou hij er vrijwel zeker bij zijn geweest in de ploeg van Bahrain Victorious. „Tijdens de teambespreking moest ik aan Gino denken, want hij had daar bij gezeten. Nu zie je die krullenbol niet meer. Dat komt echt zo hard binnen…”