’Had iemand verwacht dat Gasly het heel goed zou doen?’

„Sommige rijders hadden de vakantie wellicht ook even nodig qua stressbestendigheid. Pierre Gasly is natuurlijk zijn stoeltje kwijtgeraakt als teamgenoot van Max Verstappen. Hij kon niet aan de verwachtingen voldoen. Alhoewel, had iemand dan verwacht dat hij het heel goed zou doen?”, schrijft Lammers in zijn column voor De Telegraaf/Telesport.

„Gasly heeft nu bij Toro Rosso niets meer te verliezen. Ik denk dat we van hem best een opleving kunnen verwachten. Alexander Albon gaat vanaf de komende race in België ervaren hoe het is om teamgenoot te zijn van Max. Hij heeft dit jaar verrassend goed gepresteerd, maar ik ben heel benieuwd hoe hij omgaat met de druk en of hij wel wat dichter achter Max kan zitten.”

