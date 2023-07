Sluiter geniet ondanks nederlaag van Svitolina: ’Bizar wat ze voor elkaar weet te krijgen’

Svitolina strandde donderdag in de halve finales van Wimbledon. Ze verloor van Marketa Vondrousova uit Tsjechië (6-3 6-3). In de kwartfinale was de speelster uit Oekraïne nog te sterk voor Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld uit Polen.

Sluiter heeft Svitolina sinds maart onder zijn hoede. De voormalige nummer 3 van de wereld, bevallen van een dochter, werkte zich na haar rentree stap voor stap op. Zo won ze het toernooi van Straatsburg en bereikte ze op Roland Garros de kwartfinales.

Svitolina is op haar beurt tevreden over de samenwerking met Sluiter. „We praten veel over verschillende spelstijlen, over de manier waarop ik moet spelen”, vertelde ze eerder op een persconferentie. „Ten eerste is hij een geweldige kerel, hij is een geweldig persoon. Ik denk dat we het erg leuk vinden om samen te werken op de baan, maar ook daarbuiten. Ja, er klikte gewoon iets en tot nu toe werkt het goed. Ik ben blij dat we deze band hebben gecreëerd.”