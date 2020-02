Badr Hari treft trainingspartner van Rico Verhoeven

De 35-jarige Adegbuyi, afkomstig uit Roemenië won 40 van zijn 46 kickbokspartijen, 19 keer deed hij door middel van een knock-out. Sinds 2018 zegevierde hij in zes van zijn zeven partijen. Alleen tegen Jamal Ben Saddik ging hij onderuit.

Adegbuyi stond in 2015 twee keer tegenover zijn maatje Verhoeven. Beide keren moest hij zijn meerdere herkennen in de huidige Glory-kampioen in het zwaargewicht.

Hari, eveneens 35 jaar oud, stond op 21 december tijdens Collision II met Verhoeven als tegenstander voor het laatst in de ring. De geboren Amsterdammer, vechtend onder Marokkaanse vlag, gaf in derde ronde op vanwege een gescheurde enkelband.

Ook de eerste partij met Verhoeven, in 2016, verloor Hari vanwege opgave. Destijds blesseerde hij zijn arm. Het kamp-Hari hoopt medio 2021 op een derde clash met Verhoeven.