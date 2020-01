KNVB ziet zeventien fouten bij VAR

Bas Nijhuis (r.) bestraft PSV-verdediger Nick Viergever in De Kuip. Ten onrechte, zo blijkt later. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - In 153 Eredivisie-wedstrijden greep de videoscheidsrechter 42 keer in. Dat blijkt uit de KNVB-cijfers van de afgelopen seizoenshelft. Vorig jaar lag dat aantal op 51 keer in dezelfde hoeveelheid duels, al is daar niet direct een positieve conclusie aan te verbinden.