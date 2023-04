Ambities PSV duidelijk: ’De beker is een prijs, een tweede plaats niet’

Zowel Van Nistelrooy als PSV-captain Luuk de Jong heeft een rijk gevulde prijzenkast, maar daarin is de KNVB-beker niet in grote mate vertegenwoordigd. „Ik ben helemaal niet bezig met mijn verleden als speler. Dat is zo lang geleden. Ik kan het me bijna niet meer herinneren”, grapte Van Nistelrooy, die als speler van PSV nooit de beker won, maar met Manchester United wel beslag legde op de FA Cup en League Cup. „Dat zegt me wel wat. Maar ik ben bezig met zondag, met de bekerfinale, en niet met mijn eigen carrière. We zijn bezig om alles uit dit seizoen te halen.”

Ook Luuk de Jong heeft nog nooit de beker gewonnen met PSV. Er staat er één op zijn erelijst en die pakte hij in 2011 als speler van FC Twente. „Ik heb ’m één keer gewonnen. Dat maakte veel los. Het jaar ervoor waren we kampioen geworden met FC Twente. Dit was de eerste bekerfinale die ik speelde. Als je die wint en je pakt een prijs dan is dat geweldig. Ik heb het net zo gevierd als het kampioenschap. Je sport om zoveel mogelijk prijzen te pakken en de beker is een mooie prijs.”

Geen favorietenstatus

Zowel Van Nistelrooy als De Jong wuifde de favorietenstatus voor PSV op basis van de afgelopen zondag met 3-0 gewonnen competitietopper weg. Beiden verwachten een heel andere wedstrijd in De Kuip. „Ajax zal wel iets gaan veranderen. Er komen spelers terug. Ik verwacht een heel ander Ajax. Ze hebben natuurlijk ook gezien wat er niet goed is gegaan en zullen daarop gaan reageren. Ze zullen een plan bedenken en daarvoor zullen wij klaar moeten zijn”, aldus De Jong.

„Je sport om zoveel mogelijk prijzen te pakken en de beker is een mooie prijs.” Ⓒ ANP/HH

De PSV-captain hoopt dat de Eindhovenaren hetzelfde op de mat kunnen leggen in De Kuip als wat PSV afgelopen zondag heeft laten zien. „Ik wil van onze ploeg zien dat we dezelfde energie brengen als we afgelopen zondag hebben gebracht. Als je dat brengt – en dan hoef je niet eens goed te voetballen – heb je altijd een kans om de wedstrijd te winnen.”

De gedrevenheid spatte er vanaf bij PSV. Meerdere geslaagde acties, niet alleen de doelpunten, werden door spelers intens gevierd. „Het leefde heel erg bij de ploeg om zo’n topwedstrijd te willen winnen en het publiek mee te krijgen”, aldus De Jong. „Dat gebeurde en dat is fantastisch. Op het moment dat Teze bijvoorbeeld goed druk zette en de bal ging over de zijlijn, waarmee je het publiek meekrijgt, dan vier je dat even. Je wil de tegenstander laten zien, dat er niks te halen was. Die mentaliteit heerste in de ploeg. Dat vind ik alleen maar mooi om te zien.”

Lekker binnenkomen

Van Nistelrooy erkende dat de 3-0 zege de aanloop naar de bekerfinale wel een stuk prettiger en gemakkelijker heeft gemaakt. „Een goed resultaat neem je altijd mee in de week erop. En een minder resultaat dat merk je in de dagen erna. Iedereen komt nu lekker binnen op dinsdag. Wat dat betreft is het makkelijker. Als de energie goed is en er is rust, dan kun je doorbouwen op een makkelijkere manier dan wanneer het mis is, omdat je een aantal wedstrijden hebt verloren.”

Ook in de analyse heeft Van Nistelrooy dankbaar gebruik gemaakt van de info, die de competitietopper heeft opgeleverd. „Er was een aantal punten waarvan ik vond, dat we het konden meenemen richting zondag. Dat kun je trainbaar maken richting de finale. Dat ga je ook vertalen richting de invulling die zij gaan doen met de geschorste speler die er niet is (Kenneth Taylor, red.) en de speler die terugkomt van een schorsing (Edson Alvarez, red.). Dat zijn precies de momenten die ik met mijn team wil bespreken en waar we ons voordeel mee hopen te doen richting zondag.”

De competitietopper werd ontsierd door een beker die op het veld werd gegooid, waarna de wedstrijd tijdelijk gestaakt moest worden. De Jong hoopt dat het een goede les is geweest voor de bekerfinale en dat nieuwe problemen uitblijven. „Ik hoop dat iedereen beseft wat het doet als er wat gegooid wordt. Iedereen heeft dat nu gezien. Dat ze daar wat meer over na gaan denken. Je dat zoiets niet meer gebeurt. Maar dat geldt voor elke wedstrijd. Ik hoop dat de fans het begrijpen.” Van Nistelrooy rekent op het gezonde verstand: „De verantwoordelijkheid ligt bij de supporters om het een geweldig evenement te laten zijn zondag. Ik ga er vanuit dat dat gebeurt.”