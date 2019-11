Weer valpartij Zesdaagse: G-sporters belanden in publiek

Ditmaal bij het onderdeel teamsprint 1000 meter voor G-sporters. Daarbij kwamen Kris Bosmans (39) en Diederick Schelfhout (33) zelfs in de tribune terecht.

Het was een wedstrijd tussen drie Belgische en drie Britse G-sporters. Op een gegeven moment kwamen Bosmans en Schelfhout met elkaar in aanraking. Dit gebeurde vlak voor de bocht, net na de aankomstzone, op het steilste stuk van de piste. Zowel Bosmans als Schelfhout werden door hun hoge snelheid over de afsluiting in de tribune en het publiek gekatapulteerd.

Die eerste, zilveren paraolympische medaillewinnaar in 2016 en tweevoudig wereldkampioen, kreeg zo’n tien minuten verzorging en werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek gelukkig dat Bosmans geen zware blessures heeft opgelopen. Ook Schelfhout, dit jaar nog twee keer goed voor brons op het WK, kwam er zonder al teveel kleerscheuren vanaf.

Gerben Thyssen

Eerder op de woensdag ging ook een Nederlandse tandem met G-sports onderuit. Daarbij werd één van de betrokken meisjes afgevoerd. Dinsdag ging het ook al helemaal fout: De eerste avond van de Zesdaagse van Gent moest vroegtijdig worden stopgezet na een aantal zware valpartijen. Nadat eerst Mark Cavendish hard onderuit was gegaan, moest de wedstrijd na de supersprint rond 23.15 uur zelfs helemaal worden stopgezet na een zware val van Gerben Thyssen.

Hij liep drie kleine hersenbloedingen op en brak ook drie ribben en een sleutelbeen. Momenteel wordt hij verzorgd op de afdeling intensive care van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Zijn toestand wordt als „stabiel” omschreven.

