Blessure tegen Feyenoord betekent einde seizoen voor Dimitri Payet

In een statement op Instagram meldt Payet dat hij de komende weken niet meer kan voetballen. „De teleurstelling is groot, de pijn is heftig, maar al jullie steunbetuigingen geven me de kracht om vooruit te kijken”, schrijft Payet in een boodschap aan de fans. „Het volgende seizoen begint voor mij morgen al.”

Na het uitvallen van Payet wist Marseille in het eigen Stade Vélodrome weinig kansen meer te creëren tegen Feyenoord. De vedette zag vanaf de bank hoe zijn ploeggenoten niet tot scoren kwamen (0-0). Feyenoord bereikte daardoor de finale van de Conference League, na de eerdere 3-2-zege in De Kuip.

Voor Olympique Marseille staan nog drie competitiewedstrijden op het programma. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli hoopt daarin een ticket voor de Champions League veilig te stellen. Marseille staat in punten gelijk met het als tweede geklasseerde AS Monaco, dat een wedstrijd meer speelde. Paris Saint-Germain is als kampioen al zeker van de Champions League, de nummer 2 van de Ligue 1 plaatst zich ook direct. De ploeg die als derde eindigt, gaat de voorronde van de Champions League in. Payet is met twaalf doelpunten de topscorer van Marseille in de competitie.