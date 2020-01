Sport kort: Slechte generale volleyballers voor olympisch kwalificatietoernooi

22.25 uur: De Nederlandse volleyballers hebben de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi afgesloten met een nederlaag. Oranje moest in Maribor met 3-1 buigen voor Slovenië, de verliezend finalist van het laatste EK. De 'Lange Mannen' wonnen drie dagen eerder in Ljubljana het eerste duel met de Slovenen verrassend met 3-0, een dag later won het gastland met 3-1.

Bondscoach Roberto Piazza koos in de laatste oefenwedstrijd richting het OKT in Berlijn voor een basisploeg bestaande uit Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Tim Smit, Michaël Parkinson, Jelte Maan, Thijs ter Horst en libero Just Dronkers. Oranje verloor de eerste set met 26-24, maar pakte de tweede met 25-16. De nummer 2 van Europa trok de wedstrijd daarna alsnog naar zich toe: 25-22 31-29. Abdelaziz was de topscorer bij Oranje met achttien punten.

De mannen van Piazza starten het OKT maandag tegen Servië, de kampioen van Europa. Daarna volgen duel met Bulgarije en Frankrijk. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Spelen in Tokio.

Volleybal: Oranje-dames op dreef tegen Duitsland

21.44 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun laatste oefenduel met Duitsland in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara zegevierde in Kienbaum met 3-2. Oranje moest zich wel terugknokken van een achterstand, want de eerste set ging met 25-23 naar het gastland.

De volleybalsters wonnen de daaropvolgende twee sets met 25-14 en 25-21. De vierde set ging met 29-27 naar Duitsland, maar de beslissende set was voor Oranje: 25-17. Omdat het een oefenduel was, ging de laatste set ook tot 25 punten en niet zoals gebruikelijk tot 15.

Celeste Plak deed weer mee bij Oranje. Plak was tijdens de vorige duels met Duitsland aan de kant gebleven vanwege achillespeesklachten. Maandag oefenden de landen op twee velden tegelijk tegen elkaar. Beide Nederlandse formaties wonnen (3-1 en 2-1). Op oudejaarsdag was Oranje met 4-1 te sterk voor Duitsland. Volgende week is het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn.

Mattia Perin Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Perin wordt ploeggenoot van Schöne bij Genoa

21.12 uur: De Italiaanse doelman Mattia Perin speelt de rest van dit seizoen voor CFC Genoa. De hekkensluiter van de Serie A huurt de 27-jarige keeper voor een half jaar van Juventus, waar Perin derde keus was achter Wojciech Szczesny en Gianluigi Buffon.

Perin speelde vorig seizoen nog negen wedstrijden in de Serie A, maar na de terugkeer van de 41-jarige Buffon naar Turijn werd hij ’gedegradeerd’ tot nummer 3 in de rangorde bij Juventus. De Italiaan kiest daarom voor een tijdelijke terugkeer naar Genoa, de club waarbij hij doorbrak en uitgroeide tot international. Perin ging als reservekeeper mee naar het WK 2014 en speelde twee interlands voor de ’Azzurri’.

Juventus betaalde in 2018 zo’n 15 miljoen euro om de doelman over te nemen van Genoa. De ploeg uit Genua staat nu onderaan in de Italiaanse voetbalcompetitie en heeft samen met Lecce de meest gepasseerde defensie. Beide clubs kregen in zeventien wedstrijden 35 doelpunten tegen.

Dennis van Wijk Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Nederlandse trainer gelooft in lijfsbehoud Oostende

19.54 uur: Dennis van Wijk heeft er vertrouwen in dat Oostende komend voetbalseizoen nog steeds op het hoogste niveau speelt in België. Dat zei de Nederlandse trainer donderdag bij zijn presentatie. Van Wijk is bij de huidige nummer 14 van de Belgische competitie de opvolger van de vorige week naar APOEL Nicosia vertrokken Noorse coach Kåre Ingebrigtsen.

„Ons doel is ons zo snel mogelijk zien te handhaven in de eerste klasse. Daarom is die eerste wedstrijd tegen Waasland Beveren meteen heel belangrijk. Of ik volgend seizoen ook nog blijf? Laten we niet vooruitlopen op de zaken en er eerst voor zorgen dat we ons doel zo snel mogelijk verwezenlijken”, aldus Van Wijk, die al twee keer eerder hoofdtrainer was bij Oostende, van 1996 tot 1998 en in 2007. In 1998 leidde de nu 57-jarige Van Wijk de club naar de hoogste klasse.

„Er is veel veranderd sinds ik hier ben vertrokken”, zei Van Wijk verder. „Denk maar aan het stadion en het trainingscomplex. De familiare sfeer is wél nog steeds aanwezig. Ik zag heel wat oude bekenden en dat is wel fijn.”

Calum Chambers moet er geblesseerd af. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Arsenal rest van seizoen zonder verdediger Chambers

17.29 uur: Arsenal kan de rest van dit seizoen niet meer beschikken over Calum Chambers. De Engelse verdediger heeft een zware knieblessure overgehouden aan de verloren Londense derby van zondag tegen Chelsea (1-2). Chambers moest zich halverwege de eerste helft laten vervangen.

De 24-jarige Engelsman bleek de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben afgescheurd. Chambers werd donderdag in Londen geopereerd. Hij heeft zes tot negen maanden nodig om te herstellen. Dat betekent dat hij pas in de loop van volgend seizoen zijn rentree kan maken bij Arsenal.

Chambers staat sinds 2014 onder contract bij de ’Gunners’, al speelde hij de afgelopen jaren ook op huurbasis voor Middlesbrough en Fulham. De drievoudig Engels international was dit seizoen min of meer een vaste waarde. Chambers speelde veertien duels in de Premier League, tot het tegen Chelsea misging.

Ben Moussa (r) in actie voor Emmen Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Ben Moussa na half jaar in Roemenië terug naar FC Emmen

17.17 uur: Hilal Ben Moussa keert na een half jaar in het buitenland al weer terug bij FC Emmen. De 27-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Roemeense club ACS Sepsi Sfântu Gheorghe laten ontbinden. Ben Moussa kwam in de eerste seizoenshelft slechts één keer in actie in de hoogste Roemeense competitie en gaat daarom terug naar zijn oude club. Hij verbond zich voor de rest van het seizoen aan de huidige nummer 14 van de eredivisie.

„Mijn Roemeense avontuur was een bijzondere ervaring, maar ik had op meer speeltijd gehoopt”, zegt Ben Moussa. „Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben ook blij om weer terug op De Oude Meerdijk te zijn in een vertrouwde omgeving.”

De Utrechter speelde tussen 2017 en 2019 voor Emmen. In zijn eerste seizoen had Ben Moussa als basisspeler een aandeel in de historische promotie van FC Emmen naar de eredivisie. Vorig seizoen kwam hij tot achttien wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij één doelpunt maakte.

Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

Schaken: Oververmoeide schaker Nepomniasjtsji zegt af voor Tata Steel

14.38 uur: Ian Nepomniasjtsji doet deze maand niet mee aan Tata Steel Chess, het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Rus, die vijfde staat op de wereldranglijst, is oververmoeid. Zijn landgenoot Nikita Vitiugov neemt zijn plaats over. Nepomniasjtsji zegt zich na een zwaar jaar in alle rust te willen voorbereiden op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg, dat halverwege maart begint.

De 82e editie van Tata Steel Chess is van 10 tot en met 26 januari. De Noor Magnus Carlsen verdedigt zijn titel.

Anish Giri was de afgelopen twee jaar dicht bij de eindzege. De huidige nummer 9 van de wereld wil graag Jan Timman opvolgen. Timman was in 1985 de laatste Nederlandse winnaar.

Li Tie Ⓒ AFP

Voetbal: Li Tie volgt Lippi op als bondscoach Chinese voetballers

Li Tie is aangesteld als bondscoach van de Chinese voetbalploeg. De 42-jarige Li is de opvolger van de Italiaan Marcello Lippi, die half november besloot op te stappen.

Li is een oud-international van China en hij kwam in clubverband uit voor onder meer Everton en Sheffield United. In 2011 beëindigde hij zijn voetballoopbaan, waarna hij onder diverse bondscoaches, onder wie de Fransman Alain Perrin en Lippi, als assistent fungeerde. Ook was Li hoofdtrainer bij Wuhan Zall, waarmee hij promoveerde naar het hoogste niveau in China.

China treedt op 26 maart aan tegen de Malediven in het kader van de kwalificatie voor het WK van 2022. China staat achter het nog ongeslagen Syrië tweede in de groep.

LeBron James pakt de Lakers weer bij de hand. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: LeBron James helpt Lakers aan winst

09.30 uur Basketballer LeBron James van de LA Lakers heeft in de Amerikaanse profcompetitie NBA aan de basis gestaan van de overwinning op Phoenix Suns, 117-107. De sterspeler was voor de achtste keer dit seizoen goed voor een ’triple-double’, 31 punten, 12 assists en 13 rebounds.

Bij de derde opeenvolgende zege van de Lakers zorgde Anthony Davis voor 26 punten en 11 rebounds.

James zorgde bovendien in de slotfase voor de beslissende punten, nadat de Suns na een aanvankelijke achterstand van 36 punten nog dichtbij waren gekomen.