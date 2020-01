Sport kort: Vermoeide Nepomniasjtsji schaakmat voor Tata Steel Chess

Schaken: Oververmoeide schaker Nepomniasjtsji zegt af voor Tata Steel

14.38 uur: Ian Nepomniasjtsji doet deze maand niet mee aan Tata Steel Chess, het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Rus, die vijfde staat op de wereldranglijst, is oververmoeid. Zijn landgenoot Nikita Vitiugov neemt zijn plaats over. Nepomniasjtsji zegt zich na een zwaar jaar in alle rust te willen voorbereiden op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg, dat halverwege maart begint.

De 82e editie van Tata Steel Chess is van 10 tot en met 26 januari. De Noor Magnus Carlsen verdedigt zijn titel.

Anish Giri was de afgelopen twee jaar dicht bij de eindzege. De huidige nummer 9 van de wereld wil graag Jan Timman opvolgen. Timman was in 1985 de laatste Nederlandse winnaar.

Li Tie Ⓒ AFP

Voetbal: Li Tie volgt Lippi op als bondscoach Chinese voetballers

Li Tie is aangesteld als bondscoach van de Chinese voetbalploeg. De 42-jarige Li is de opvolger van de Italiaan Marcello Lippi, die half november besloot op te stappen.

Li is een oud-international van China en hij kwam in clubverband uit voor onder meer Everton en Sheffield United. In 2011 beëindigde hij zijn voetballoopbaan, waarna hij onder diverse bondscoaches, onder wie de Fransman Alain Perrin en Lippi, als assistent fungeerde. Ook was Li hoofdtrainer bij Wuhan Zall, waarmee hij promoveerde naar het hoogste niveau in China.

China treedt op 26 maart aan tegen de Malediven in het kader van de kwalificatie voor het WK van 2022. China staat achter het nog ongeslagen Syrië tweede in de groep.

LeBron James pakt de Lakers weer bij de hand. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: LeBron James helpt Lakers aan winst

09.30 uur Basketballer LeBron James van de LA Lakers heeft in de Amerikaanse profcompetitie NBA aan de basis gestaan van de overwinning op Phoenix Suns, 117-107. De sterspeler was voor de achtste keer dit seizoen goed voor een ’triple-double’, 31 punten, 12 assists en 13 rebounds.

Bij de derde opeenvolgende zege van de Lakers zorgde Anthony Davis voor 26 punten en 11 rebounds.

James zorgde bovendien in de slotfase voor de beslissende punten, nadat de Suns na een aanvankelijke achterstand van 36 punten nog dichtbij waren gekomen.