Pierre Gasly na nieuw contract Sergio Pérez: ’Bekijken wat nu het beste is’

Het tweetal rijdt voor Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Gasly kreeg in 2019 al de kans bij Red Bull, maar werd toen na een half jaar alweer ’teruggezet’ naar het tweede team.

Nu is het de vraag hoe de toekomst van Gasly, die nog tot en met 2023 vastligt, eruit gaat zien. „Daarover zijn we nu aan het overleggen met Helmut (Marko, topadviseur Red Bull, red.). We moeten kijken wat het beste is voor ons allemaal. We hebben een heel goede relatie en ze kennen me al sinds ik een kind ben”, aldus Gasly in Baku.

De 26-jarige Fransman snapt de beslissing van Red Bull enerzijds, om het contract met Pérez met twee jaar te verlengen. „Het is logisch en komt niet als een verrassing. Als je kijkt naar wat een tweede coureur moet leveren, dan vinkt Pérez alle vakjes af. Hij presteert dit seizoen goed, is snel, heeft financiële back-up, veel ervaring en geeft het team goede feedback. Aan de andere kant is dat deze beslissing impact heeft op mijn carrière en ambities. Daarom moeten we nu kijken hoe we verdergaan. Mijn ambities liggen hoger dan alleen vechten voor een plek in de top-10, ik wil meer dan dat. Ik heb de voorbije jaren bewezen waartoe ik in staat ben. Voor nu ben ik volledig gecommitteerd aan AlphaTauri. Ook in moeilijkere tijden, want dit jaar zijn we nog niet zo competitief als vorig seizoen.”

