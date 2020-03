’Snookerpartijen achter gesloten deuren op tv als afleiding voor mensen thuis’

„Ik hoop de komende week te kunnen zeggen of dat op korte termijn gaat lukken”, aldus Hearn. Hij wil topspelers uitnodigen om achter gesloten deuren snookerpartijen te spelen.

Hearn is in overleg met omroepen en andere commerciële partners om de mogelijkheid tot snookerpartijen op het scherm te brengen. Naar verluidt zouden de BBC en Eurosport interesse hebben voor dit plan en zendtijd hebben toegezegd.

„Live televisieverslaggeving van sportevenementen kan een inspiratiebron zijn voor mensen over de hele wereld in deze moeilijke tijden. Dus het is belangrijk dat we ernaar streven om oplossingen te vinden voor onze sport”, aldus de voorzitter van World Snooker.