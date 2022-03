Petrovic op weg naar Qatar

In de voetbalpodcast Kick-off Eredivisie vertelt Petrovic dat hij na het ontslag van trainer Fred Grim en het op non-actief zetten van technisch directeur Joris Mathijsen dagelijks contact heeft gehad met Willem II. „Ik had de club dolgraag geholpen en in de Eredivisie gehouden zoals vorig jaar, maar was al in onderhandeling met Qatar. Overigens was Kevin Hofland daarvan op de hoogte gesteld door Willem II.”

In de podcast gaat Petrovic verder in op het probleem waarom Willem II uiteindelijk in de gevarenzone is beland, vertelt hij over zijn avonturen als bondscoach van Irak en dat hij vindt dat het in Nederland bij trainers te vaak gaat over ’lekker voetballen’, maar ze in maart in paniek raken als ze in degradatiegevaar komen. Maar tevens dat ’lekker voetballen met Irak’ hem zijn nieuwe baan in Qatar heeft bezorgd.

