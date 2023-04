Griekspoor bevestigt als volgende Nederlandse topper deelname Rosmalen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Evenepoel krijgt hulp van Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik

13.19 uur: Remco Evenepoel krijgt in zijn poging voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik te winnen hulp van Julian Alaphilippe. De Fransman is voldoende hersteld van een blessure die hij opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen, meldt zijn ploeg Soudal - Quick.

De ploeg ziet in Alaphilippe, die al twee keer tweede werd in Luik, de „perfecte bliksemafleider” voor Evenepoel, die zijn eerste koers rijdt na een hoogtestage. De Belgische wereldkampioen won vorig jaar na een aanval op de klim van La Redoute, gevolgd door een solo van 30 kilometer. Evenepoel (23) werd de jongste winnaar in Luik in vijftig jaar. „Het was een speciale overwinning”, blikt hij in een bericht van zijn ploeg terug. „Ik stond zonder grote verwachtingen aan de start, maar we hadden een plan en dat was: gaan voor de overwinning. Het lukte perfect. Het was op dat moment de grootste zege in mijn carrière. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten.”

Ploegleider Geert Van Bondt is vol vertrouwen. „Remco keert terug van een hoogtestage en zal heel gemotiveerd zijn om hier als wereldkampioen te presteren”, zei de Belg. „Hij kan rekenen op goede teamgenoten, in een sterke conditie, en dat geeft ons vertrouwen. We moeten nog zien welke rol Julian kan vervullen. Hij kent de wedstrijd en Luik ligt hem heel goed. Het belangrijkste is dat hij pijnvrij is.”

Van de Zandschulp in München tegen Karatsev

11.27 uur: Botic van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van het toernooi in München tegen Aslan Karatsev. De Russische qualifier bereikte donderdagochtend de tweede ronde door de Duitser Daniel Altmaier met 4-6 7-6 (2) 6-2 te verslaan. De twee moesten de partij afmaken die woensdag vanwege de regen in de Duitse stad voortijdig werd afgebroken.

Van de Zandschulp had in de eerste ronde een bye en hoefde niet in actie te komen. De partij in de tweede ronde staat later deze donderdag op het programma.

Assistenten Bogers en Van Dinteren vertrekken bij FC Twente

10.17 uur: Assistent-trainers Ivar van Dinteren en Adrie Bogers vertrekken na dit seizoen bij FC Twente. Het aflopende contract van beiden wordt niet verlengd.

Joseph Oosting gaat volgend seizoen als opvolger van Ron Jans als coach aan de slag bij FC Twente. De club uit Enschede wil hem met het vertrek van de twee assistenten de ruimte geven zijn staf voor een deel zelf in te vullen.

Van Dinteren maakt sinds 2020 deel uit van de trainersstaf bij FC Twente. Hij kwam met Jans over van het Amerikaanse FC Cincinnati. Bogers is sinds dit seizoen onderdeel van de technische staf.

„Ivar had en heeft nog steeds een groot aandeel in de ontwikkeling van de individuele spelers en het team. Met zijn kennis, maar ook met zijn enthousiasme en zijn inzet heeft hij de club samen met de andere stafleden naar voren gestuwd. Adrie was vorig seizoen de opvolger van assistent Andries Ulderink. Hij bleek met zijn jarenlange ervaring een zeer welkome aanvulling op de trainersstaf”, zegt technisch directeur Jan Streuer, die net als trainer Jans in februari bekendmaakte na dit seizoen bij Twente te vertrekken.

Griekspoor maakt opwachting bij toernooi in Rosmalen

09.41 uur: Tallon Griekspoor doet in juni mee aan het grastoernooi in Rosmalen. Hij voegt zich bij Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven die eerder hun deelname toezegden.

Voor de 26-jarige Griekspoor, de nummer 34 van de wereld, is het de derde keer dat hij in Rosmalen speelt. „Ik kijk er naar uit om in Nederland en op de Libéma Open in actie te komen. Wat betreft het spelen op gras heb ik het gevoel vorig jaar flinke stappen te hebben gemaakt. Mijn spel kan goed werken op de snellere ondergrond”, aldus Griekspoor, die vorig jaar in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Naast de drie Nederlanders doet ook de Rus Daniil Medvedev mee. Hij stond vorig jaar tegenover Van Rijthoven in de finale.

Het toernooi op de grasbanen van het Autotron staat van 12 tot en met 18 juni op het programma.

Basketballers Bucks trekken stand gelijk in play-offs NBA

08.43 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand in de play-offs in de Amerikaanse competitie NBA gelijkgetrokken. Na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Miami Heat wonnen de Bucks het tweede duel met 138-122.

De Bucks moesten het stellen zonder de aan zijn rug geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Maar Brook Lopez en Jrue Holiday waren op dreef met respectievelijk 25 en 24 punten. Bij de Heat was Jimmy Butler topscorer met 25 punten.

Ook Memphis Grizzlies maakte tegen Los Angeles Lakers het verlies van de eerste wedstrijd goed. In het tweede duel waren de Grizzlies zonder de geblesseerde Ja Morant met 103-93 te sterk. Xavier Tillman was goed voor 22 punten en 13 rebounds voor de Grizzlies. LeBron James maakte 28 punten en pakte 12 rebounds voor de Lakers.

Denver Nuggets nam een 2-0 voorsprong tegen Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 40 punten van Jamal Murray en 27 punten van Nikola Jokic wonnen de Nuggets ook de tweede wedstrijd met 122-113.

Geblesseerde tennisster Bencic mist toernooien in Madrid en Rome

08.39 uur: Belinda Bencic komt niet in actie bij de graveltoernooien in Madrid en Rome. De Zwitserse heeft last van haar heup. Ze hoopt weer op tijd fit te zijn voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat eind mei op het programma staat.

Bencic had vorige week in Charleston ook al last van haar heup. Ze verloor toen in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. „Het is in Amerika begonnen. Ik denk dat ik wat rust nodig heb om weer helemaal fit te zijn voor Roland Garros”, zei Bencic op Instagram. „Het is jammer dat ik twee toernooien moet missen en ik kan niet wachten om terug te keren op de baan.”

Olympisch kampioene Bencic won dit jaar de toernooien in Adelaide en Abu Dhabi.