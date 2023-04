Sport kort: olympisch kampioene Bencic mist WTA-toernooien Madrid en Rome

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers Bucks trekken stand gelijk in play-offs NBA

08.43 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand in de play-offs in de Amerikaanse competitie NBA gelijkgetrokken. Na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Miami Heat wonnen de Bucks het tweede duel met 138-122.

De Bucks moesten het stellen zonder de aan zijn rug geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Maar Brook Lopez en Jrue Holiday waren op dreef met respectievelijk 25 en 24 punten. Bij de Heat was Jimmy Butler topscorer met 25 punten.

Ook Memphis Grizzlies maakte tegen Los Angeles Lakers het verlies van de eerste wedstrijd goed. In het tweede duel waren de Grizzlies zonder de geblesseerde Ja Morant met 103-93 te sterk. Xavier Tillman was goed voor 22 punten en 13 rebounds voor de Grizzlies. LeBron James maakte 28 punten en pakte 12 rebounds voor de Lakers.

Denver Nuggets nam een 2-0 voorsprong tegen Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 40 punten van Jamal Murray en 27 punten van Nikola Jokic wonnen de Nuggets ook de tweede wedstrijd met 122-113.

Geblesseerde tennisster Bencic mist toernooien in Madrid en Rome

08.39 uur: Belinda Bencic komt niet in actie bij de graveltoernooien in Madrid en Rome. De Zwitserse heeft last van haar heup. Ze hoopt weer op tijd fit te zijn voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat eind mei op het programma staat.

Bencic had vorige week in Charleston ook al last van haar heup. Ze verloor toen in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. „Het is in Amerika begonnen. Ik denk dat ik wat rust nodig heb om weer helemaal fit te zijn voor Roland Garros”, zei Bencic op Instagram. „Het is jammer dat ik twee toernooien moet missen en ik kan niet wachten om terug te keren op de baan.”

Olympisch kampioene Bencic won dit jaar de toernooien in Adelaide en Abu Dhabi.