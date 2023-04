Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rybakina geeft in Stuttgart op met heupblessure

23:55 uur De Kazachse tennisster Elena Rybakina heeft op het graveltoernooi van Stuttgart in de tweede ronde opgegeven met een heupblessure. De nummer 7 van de wereld stond met 6-1 3-1 achter tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die zeven plekken lager staat op de wereldranglijst.

De 23-jarige Rybakina was vorig jaar de beste op Wimbledon. Begin dit jaar reikte ze op de Australian Open tot de finale.

Het graveltoernooi van Stuttgart is bijzonder sterk gezet. Bijna de volledige top 10 van de wereld is in Duitsland aanwezig.

Van den Brom kan net niet stunten met Lech Poznan

20:52 uur Trainer John van den Brom is met Lech Poznan uitgeschakeld in de kwartfinales van de Conference League. De voormalig speler van onder meer Ajax en Vitesse won met de Poolse club wel bij Fiorentina, 2-3. In Poznan hadden de Italianen echter met een 4-1-overwinning flink toegeslagen.

Toch was Van den Brom dicht bij een stunt. Na 70 minuten had Lech Poznan de ruime achterstand van de thuiswedstrijd weggewerkt. Door doelpunten van Afonso Sousa, Kristoffer Velde (strafschop) en Artur Sobiech werd het in Florence 0-3. Daarna scoorde de thuisclub, middenmoter in de Serie A, dankzij Riccardo Sottil. In extra tijd maakte ook Gaetano Castrovilli nog een doelpunt voor de Italianen, waarmee een verlenging definitief werd afgewend.

Van den Brom was eerder in Nederland onder meer trainer van Vitesse, AZ en FC Utrecht.

Gözübüyük fluit volgende maand op WK onder 20

19:00 uur Serdar Gözübüyük gaat over een maand wedstrijden fluiten op het WK voor jeugdspelers onder de 20 jaar. De 37-jarige Nederlander behoort tot de 25 arbiters die door de FIFA zijn aangesteld voor het wereldkampioenschap in Argentinië.

Het WK begint op 20 mei en daardoor mist Gözübüyük de slotfase van de Eredivisie. De laatste speelronde van de Nederlandse competitie is op zondag 28 mei. Het WK duurt tot en met 11 juni.

Dennis Higler gaat op het WK als VAR fungeren en ook een aantal assistent-scheidsrechters reist af naar Zuid-Amerika.

De loting voor het toernooi wordt vrijdag verricht. Nederland doet niet mee.

Handbalsters in kwalificatie tegen Tsjechië, Portugal en Finland

18.55 uur: De Nederlandse handbalsters zijn bij de loting voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap ingedeeld in groep 3 met Tsjechië, Portugal en Finland. Dat is het resultaat van de loting van donderdag. De eindronde vindt eind 2024 plaats in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland.

De kwalificatiefase voor het toernooi wordt gespeeld met zeven groepen van vier teams en één groep van drie teams. De twee beste landen in de poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor het eindtoernooi. De drie organiserende landen en regerend Europees kampioen Noorwegen zijn rechtstreeks gekwalificeerd.

Het exacte wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. Aan het EK doen 24 landen mee, meer dan ooit.

Hyballa ook komend seizoen trainer van NAC Breda

17.40 uur: Peter Hyballa is ook komend seizoen de trainer van eerstedivisionist NAC Breda. De 47-jarige Duitser tekende begin dit jaar een contract tot de zomer.

„We gaan door met waar we mee bezig zijn. Ik voel me daar heel prettig bij. Voor nu heb ik de focus op de eerstvolgende wedstrijd staan”, zei Hyballa over het lichten van de optie voor één extra jaar.

„Het zal hiermee duidelijk zijn dat we doorgaan op de ingeslagen weg”, aldus technisch directeur Peter Maas. „Gaande het volgend seizoen gaan we op tijd met elkaar in gesprek over een eventueel langere termijn. Voor nu vinden we het continueren met één jaar de beste optie.”

NAC Breda staat momenteel achtste in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders maken nog kans op promotie naar de eerste divisie, al zal dat wel via de play-offs bereikt moeten worden.

Hyballa was in het verleden in Nederland ook trainer van NEC.

Waterpolosters verliezen in wereldbeker van Hongarije

16.54 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in Athene een groepswedstrijd in de wereldbeker verloren. In de Griekse hoofdstad was Hongarije te sterk voor de formatie van bondscoach Evangelos Doudesis. Het verschil was na een spannend duel gering, 12-11. Alleen in het eerste kwart had Hongarije een klein voordeel, dat het niet meer weggaf: 5-4 3-3 2-2 2-2.

Eerder was Oranje in Athene al wel te sterk voor Italië. De waterpolosters wonnen bovendien vorige week alle drie de groepswedstrijden van het wereldbekertoernooi in het zwemcentrum Rotterdam en verzekerden zich daarmee al van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. In eigen land was Nederland toen wel te sterk voor Hongarije, 12-11.

Schaker Liren laat kans op zege lopen in tweekamp WK

16.53 uur: De Chinees Ding Liren heeft met de witte stukken een kans laten lopen om in de achtste partij om de wereldtitel schaken zijn Russische tegenstander Ian Nepomniatsjtsji te verslaan. In Astana eindigde de partij derhalve in remise. Nepomniatsjtsji behoudt de leiding, 4,5 - 3,5.

Er deden zich meerdere kansen voor Liren voor om de partij met succes af te sluiten. In winnende positie maakte hij echter enkele misrekeningen, waardoor hij Nepomniatsjtsji de gelegenheid gaf zich te herstellen. Na 45 zetten kwamen de beide kandidaten remise overeen.

Liren en Nepomniatsjtsji maken in Astana uit wie de Noor Magnus Carlsen opvolgt als wereldkampioen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel niet meer te verdedigen.

De volgende partij is vrijdag.

Oostenrijker Mühlberger wint rit in Ronde van de Alpen

15.44 uur: De Oostenrijkse wielrenner Gregor Mühlberger heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De renner van Movistar versloeg in Predazzo in de sprint zijn twee medevluchters van wie de Noor Torstein Traeen als tweede finishte, net voor de Italiaan Giulio Pellizzari. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Tao Geoghegan Hart. De renner van Ineos Grenadiers eindigde in het peloton, op ruim 3 minuten van de winnaar.

„Het is lang geleden, drie jaar, dat ik heb gewonnen. Ik ben super dankbaar dat ik deze kans krijg en dat ik dit met het team mag vieren”, zei Mühlberger. „Vier renners in de ontsnapping krijgen was al een geweldig startpunt, en ik probeerde hiervan te profiteren door de laatste klim met Sergio Samitier te beginnen. Ik probeerde te ontsnappen, maar Pellizzari was ongelooflijk. Ik heb hem gefeliciteerd met wat hij vandaag heeft laten zien en in de toekomst gaat hij zeker nog meer kansen krijgen. Hij is een raket, maar uiteindelijk heb ik de sprint kunnen afmaken.”

Lange tijd reed een groep van veertien renners vooruit. Ook de best geklasseerde van die groep, de Noor Traeen, vormde geen gevaar voor klassementsleider Geoghegan Hart. Aan de voet van de Passo Pramadiccio, een lange klim met de top op 15 kilometer van de finish, bedroeg het verschil nog steeds een kleine 4 minuten. Op die klim bleek de pas 19-jarige Pellizzari de beste benen te hebben.

In de afdaling richting finish sloten Mühlberger en Traeen weer aan. Zij gingen uitmaken wie de ritzege zou boeken waarbij de laatste halve kilometer weer iets omhoog liep. De 29-jarige Oostenrijker maakte het af en boekte zo zijn zevende zege als prof.

De jonge Nederlander Max van der Meulen (Team DSM) reed de rit niet uit. Vrijdag volgt de laatste etappe.

Inter-verdediger Skriniar ondergaat rugoperatie

14.52 uur: Internazionale is centrale verdediger Milan Skriniar voorlopig kwijt. De Slowaak heeft een rugoperatie ondergaan. Dat gebeurde in een kliniek in Bordeaux, waar met Christophe Baudot het hoofd van de medische staf van Paris Saint-Germain werkt. Het versterkt de geruchten dat Skriniar komende zomer transfervrij overstapt naar de Franse club.

Skriniar (28) liet op Instagram weten dat hij „na overleg met Inter” een operatie heeft ondergaan „om zo snel mogelijk terug te kunnen keren op het veld.” De Slowaak kwam voor het laatst half maart in actie, toen hij inviel in een duel met Porto uit de achtste finales van de Champions League. Zijn club, waarvoor de Nederlanders Stefan de Vrij en Denzel Dumfries uitkomen, heeft inmiddels de halve finales bereikt van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Skriniar dit seizoen nog in actie komt.

Wereldbadmintonbond handhaaft ban voor Russen en Wit-Russen

Russische en Wit-Russische badmintonners blijven niet welkom op internationale toernooien. Dat heeft de mondiale badmintonbond BWF besloten tijdens een bestuursvergadering. Sinds de inval in Oekraïne ruim een jaar geleden worden atleten uit Rusland en bondgenoot Wit-Rusland geweerd.

Het internationaal olympisch comité IOC riep in maart sportbonden op sporters uit beide landen onder neutrale vlag en onder voorwaarden toe te laten bij individuele sporten. Onder meer bij tafeltennis, schermen, judo en taekwondo werd aan de oproep van het IOC gehoor gegeven.

„De BWF erkent dat sport de vrede en solidariteit tussen alle mensen moet bevorderen, en dat sport niet gebruikt mag worden voor beïnvloeding van de geopolitiek”, stelt de bond. „In die zin geldt het principe dat atleten altijd moeten kunnen deelnemen aan sportwedstrijden ongeacht hun paspoort en los van elk geopolitiek conflict. Maar de BWF is er niet van overtuigd dat er voldoende rechtvaardiging is om de schorsingen van Russische en Wit-Russische spelers en officials op dit moment op te heffen.”

De BWF spreekt zijn steun uit aan de bevolking van Oekraïne en de Oekraïense badmintongemeenschap. „We veroordelen de invasie van Oekraïne, die indruist tegen de kernwaarden van BWF en onze doelstelling om vrede te verkrijgen.”

Vanaf 1 mei zijn in badmintontoernooien punten te behalen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Evenepoel krijgt hulp van Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik

13.19 uur: Remco Evenepoel krijgt in zijn poging voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik te winnen hulp van Julian Alaphilippe. De Fransman is voldoende hersteld van een blessure die hij opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen, meldt zijn ploeg Soudal - Quick-Step. Alaphilippe moest daardoor afzeggen voor de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Vorig jaar kwam de tweevoudig wereldkampioen in Luik-Bastenaken-Luik nog zwaar ten val waardoor hij onder meer de Tour de France miste.

De ploeg ziet in Alaphilippe, die al twee keer tweede werd in Luik, de „perfecte bliksemafleider” voor Evenepoel, die zijn eerste koers rijdt na een hoogtestage. De Belgische wereldkampioen won vorig jaar na een aanval op de klim van La Redoute, gevolgd door een solo van 30 kilometer. Evenepoel (23) werd de jongste winnaar in Luik in vijftig jaar. „Het was een speciale overwinning”, blikt hij in een bericht van zijn ploeg terug. „Ik stond zonder grote verwachtingen aan de start, maar we hadden een plan en dat was: gaan voor de overwinning. Het lukte perfect. Het was op dat moment de grootste zege in mijn carrière. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten.”

Ploegleider Geert Van Bondt is vol vertrouwen. „Remco keert terug van een hoogtestage en zal heel gemotiveerd zijn om hier als wereldkampioen te presteren”, zei de Belg. „Hij kan rekenen op goede teamgenoten, in een sterke conditie, en dat geeft ons vertrouwen. We moeten nog zien welke rol Julian kan vervullen. Hij kent de wedstrijd en Luik ligt hem heel goed. Het belangrijkste is dat hij pijnvrij is.”

Van de Zandschulp in München tegen Karatsev

11.27 uur: Botic van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van het toernooi in München tegen Aslan Karatsev. De Russische qualifier bereikte donderdagochtend de tweede ronde door de Duitser Daniel Altmaier met 4-6 7-6 (2) 6-2 te verslaan. De twee moesten de partij afmaken die woensdag vanwege de regen in de Duitse stad voortijdig werd afgebroken.

Van de Zandschulp had in de eerste ronde een bye en hoefde niet in actie te komen. De partij in de tweede ronde staat later deze donderdag op het programma.

Assistenten Bogers en Van Dinteren vertrekken bij FC Twente

10.17 uur: Assistent-trainers Ivar van Dinteren en Adrie Bogers vertrekken na dit seizoen bij FC Twente. Het aflopende contract van beiden wordt niet verlengd.

Joseph Oosting gaat volgend seizoen als opvolger van Ron Jans als coach aan de slag bij FC Twente. De club uit Enschede wil hem met het vertrek van de twee assistenten de ruimte geven zijn staf voor een deel zelf in te vullen.

Van Dinteren maakt sinds 2020 deel uit van de trainersstaf bij FC Twente. Hij kwam met Jans over van het Amerikaanse FC Cincinnati. Bogers is sinds dit seizoen onderdeel van de technische staf.

„Ivar had en heeft nog steeds een groot aandeel in de ontwikkeling van de individuele spelers en het team. Met zijn kennis, maar ook met zijn enthousiasme en zijn inzet heeft hij de club samen met de andere stafleden naar voren gestuwd. Adrie was vorig seizoen de opvolger van assistent Andries Ulderink. Hij bleek met zijn jarenlange ervaring een zeer welkome aanvulling op de trainersstaf”, zegt technisch directeur Jan Streuer, die net als trainer Jans in februari bekendmaakte na dit seizoen bij Twente te vertrekken.

Griekspoor maakt opwachting bij toernooi in Rosmalen

09.41 uur: Tallon Griekspoor doet in juni mee aan het grastoernooi in Rosmalen. Hij voegt zich bij Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven die eerder hun deelname toezegden.

Bekijk ook: Tim van Rijthoven op tijd fit voor grasseizoen

Voor de 26-jarige Griekspoor, de nummer 34 van de wereld, is het de derde keer dat hij in Rosmalen speelt. „Ik kijk er naar uit om in Nederland en op de Libéma Open in actie te komen. Wat betreft het spelen op gras heb ik het gevoel vorig jaar flinke stappen te hebben gemaakt. Mijn spel kan goed werken op de snellere ondergrond”, aldus Griekspoor, die vorig jaar in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Bekijk ook: Van de Zandschulp meldt zich voor grastoernooi Rosmalen

Naast de drie Nederlanders doet ook de Rus Daniil Medvedev mee. Hij stond vorig jaar tegenover Van Rijthoven in de finale.

Het toernooi op de grasbanen van het Autotron staat van 12 tot en met 18 juni op het programma.

Basketballers Bucks trekken stand gelijk in play-offs NBA

08.43 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand in de play-offs in de Amerikaanse competitie NBA gelijkgetrokken. Na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Miami Heat wonnen de Bucks het tweede duel met 138-122.

De Bucks moesten het stellen zonder de aan zijn rug geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Maar Brook Lopez en Jrue Holiday waren op dreef met respectievelijk 25 en 24 punten. Bij de Heat was Jimmy Butler topscorer met 25 punten.

Ook Memphis Grizzlies maakte tegen Los Angeles Lakers het verlies van de eerste wedstrijd goed. In het tweede duel waren de Grizzlies zonder de geblesseerde Ja Morant met 103-93 te sterk. Xavier Tillman was goed voor 22 punten en 13 rebounds voor de Grizzlies. LeBron James maakte 28 punten en pakte 12 rebounds voor de Lakers.

Denver Nuggets nam een 2-0 voorsprong tegen Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 40 punten van Jamal Murray en 27 punten van Nikola Jokic wonnen de Nuggets ook de tweede wedstrijd met 122-113.

Geblesseerde tennisster Bencic mist toernooien in Madrid en Rome

08.39 uur: Belinda Bencic komt niet in actie bij de graveltoernooien in Madrid en Rome. De Zwitserse heeft last van haar heup. Ze hoopt weer op tijd fit te zijn voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat eind mei op het programma staat.

Bencic had vorige week in Charleston ook al last van haar heup. Ze verloor toen in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. „Het is in Amerika begonnen. Ik denk dat ik wat rust nodig heb om weer helemaal fit te zijn voor Roland Garros”, zei Bencic op Instagram. „Het is jammer dat ik twee toernooien moet missen en ik kan niet wachten om terug te keren op de baan.”

Olympisch kampioene Bencic won dit jaar de toernooien in Adelaide en Abu Dhabi.