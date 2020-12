FC Utrecht en ADO Den Haag verlengen negatieve reeksen

Beide ploegen konden een zege goed gebruiken. ADO wist al zes duels niet te winnen en ook Utrecht stapte de laatste vier duels niet als winnaar van het veld. In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht, hoewel Utrecht het betere van het spel had. Via Mimoun Mahi en Gyrano Kerk kreeg de thuisploeg de beste kansen, maar tot een goal leidde het niet.

Vak na rust lukte het Utrecht om op voorsprong te komen. Hoogma schoot de bal na een vrije trap van dichtbij binnen. ADO appelleerde nog voor buitenspel, maar de VAR keurde de goal terecht goed. Niet veel later wist Utrecht de score bijna te verdubbelen, Sander van de Streek zag zijn schot echter van richting worden veranderd. Aan de andere kant was Michiel Kramer met een kopbal dichtbij de gelijkmaker.

Twintig minuten voor tijd moest Utrecht met tien man verder na een tweede gele kaart voor Adrián Dalmau. De spits stond op dat moment slechts twintig minuten in het veld. Met een man extra voerde ADO de druk op en vijf minuten voor tijd tikte Michiel Kramer, na een goede voorzet van Kees de Boer, van dichtbij binnen.

FC Utrecht staat na tien duels op de negende plaats. Het gat met nummer acht AZ is met vijf punten echter al behoorlijk. ADO verkeert nog steeds in gevarenzone. De ploeg van trainer Ruud Brood verzamelde in elf duels slechts zes punten. Alleen FC Emmen doet het met een totaal van drie minder goed.

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.