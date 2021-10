Chris Froome (36) gelooft dat hij wonderkind Tadej Pogacar (23) kan kloppen

„Na wat ik heb meegemaakt is er geen garantie dat ik nog een vijfde keer de Tour kan winnen, maar het blijft wel mijn doel. Dat is wat mij drijft om mij voor de volle honderd procent te geven”, aldus Froome.

„In 2022 of 2023 of 2024: ik blijf er naar toewerken tot zou blijken dat het niet meer kan. Dat is wat mij elke dag op de fiets houdt. Zolang ik progressie zie in mijn werk, blijf ik geloven dat het nog haalbaar is.”

Maar de terugkeer verloopt heel moeilijk. „Lijden heeft meer perspectief gegeven aan mijn carrière en mijn leven”, zei Froome. „Het heeft me zo dankbaar gemaakt voor de positie waarin ik me bevind. Ik heb een tweede kans gekregen om profrenner te blijven. Ik weet dat niet veel mensen dat krijgen, dus ik ben dankbaarder dan ooit en dat heeft me de motivatie gegeven om weer op mijn oude niveau te komen.”

De resultaten van Froome sinds zijn val zijn niet hoopgevend. „Ik raakte zwaargewond bij die crash, twee jaar geleden, maar het was pas in juni dit jaar dat ik voelde dat de blessures echt achter de rug zijn. Ik zie dat moment als het nulpunt op de weg naar mijn herstel. Ik ben nog steeds aan het revalideren, maar nu ligt mijn focus op de fiets en het verbeteren van mijn conditie. Doordat ik in mijn vooruitgang dingen zie die niemand anders ziet, blijf ik erg gemotiveerd. De tweede helft van het seizoen was veel leuker, omdat ik me heb gefocust op het terugkeren naar waar ik was voor de crash. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik zie perspectief.”

Tadej Pogacar won de afgelopen twee jaar de Tour de France. Ⓒ HH/ANP

Strijden tegen Pogacar

Indien Froome weer zijn oude niveau bereikt zal hij moeten opboksen tegen een jongere generatie toppers als Tadej Pogacar. De 22-jarige Sloveen won de afgelopen twee jaar de Tour de France. „Het is niet zo dat het nieuwe niveau twintig procent hoger ligt. De ouderen kunnen nog steeds meedoen. Het lijkt logisch dat als ik terugkeer op mijn oude niveau, ik kan meedoen met deze jongens.”