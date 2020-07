Verstappen beseft: ’Titel wordt nu stuk moeilijker’

De Limburger (22) keek op maandag in het mediacentrum op de Red Bull Ring terug op de eerste race van het seizoen. In de geïmproviseerde studio van het Oostenrijkse televisiestation ServusTV, een zender van Red Bull, waren ook Sebastian Vettel (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) en Verstappens teambaas Christian Horner aanwezig. In tegenstelling tot de afgelopen dagen was een mondkapje nu niet nodig.

’Veel punten scoren’

Verstappen kan alleen dit jaar nog de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Op dit moment is Vettel dat, maar de Nederlander is nooit met zo’n record bezig. „Als dat gebeurt, dan gebeurt het. Maar na afgelopen weekeinde zal dat een stuk moeilijker zijn om te realiseren. Er is nog niets voorbij, maar dan moeten we komend weekeinde veel punten scoren.”

Bekijk ook: Ferrari hoopt in Oostenrijk al met updates te komen

Zondag wordt er opnieuw geracet op de Red Bull Ring, dan om de zogeheten Grand Prix van Steiermark. „Het is jammer hoe de afgelopen race is verlopen”, aldus Verstappen, wiens RB16 er al in ronde 11 mee ophield. „Een uitvalbeurt kan altijd voorkomen, maar met minder races op de kalender, is dat wel erg jammer. We lagen tweede, dat was erg goed, en we waren met een andere strategie onderweg. Als je ziet wat er allemaal nog tijdens de race gebeurde, was er nog veel mogelijk geweest. Maar het is niet anders.”

Verschil met Mercedes

Verstappen weet dat Red Bull moet verbeteren. Zeker in de kwalificatie was het verschil met Mercedes erg groot, groter dan verwacht ook. „De snelheid was niet slecht, maar die willen we verbeteren. Over een enkele ronde is Mercedes nog te snel voor ons. Tijdens de race reed ik op hardere banden en ging het beter. Voor komend weekeinde willen we nog wat tijd vinden.”