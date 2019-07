Babel begint ijzersterk bij Galatasaray

In het Duitse Seefeld maakte de Oranje-international beide doelpunten voor zijn Turkse werkgever. De 32-jarige Nederlander trof in de 29e en 89e minuut doel voor de regerend kampioen van Turkije, die dit seizoen uitkomt in de groepsfase van de Champions League.

In zijn lange loopbaan kwam Babel onder meer uit voor Ajax, Liverpool en Besiktas. Het afgelopen half jaar vertoonde hij zijn kunsten bij Fulham. Babel speelde 58 keer voor het Nederlands elftal, waarin hij acht keer scoorde.

Onder bondscoach Ronald Koeman is de Amsterdammer vaak basisspeler bij het Nederlands elftal.