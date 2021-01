Video: historische rode kaart Lionel Messi

De Argentijn was na een botsing duidelijk gefrustreerd en duwde een Athletic-speler hard tegen de grond. Ronald Koeman greep zo naast zijn eerste prijs als hoofdcoach van de Blaugrana.

Barcelona kwam in de verlenging met 3-2 achter en die tegenslag niet meer te boven en raakte dus tegen het einde een gefrustreerde Messi met rood kwijt.

Vlugge stoot

De Argentijnse nummer tien, die ook voor de finale onzeker was, maar toch aan de aftrap verscheen, werd in de slotseconden uitgesloten voor een slaande beweging richting Villalibre. Hij deelde met zijn rechtervuist een vlugge en harde stoot uit op het hoofd van zijn tegenstander, toen hij na een inspeelpass aan wilde sluiten richting het zestienmetergebied en daarbij voor de voeten werd gelopen.

Het was voor Messi dus de allereerste rode kaart in 753 wedstrijden voor Barcelona. Bij het Argentijnse nationale elftal werd hij wel twee keer eerder uitgesloten.

Bekijk hier de historische rode kaart voor Messi

Begrip bij trainer Koeman

Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona is zijn sterspeler bijgevallen.

„Ik kan begrijpen wat Messi deed”, zei Koeman na de 3-2 nederlaag in verlenging tegen Athletic Bilbao.

Normaal

„Ik weet hoeveel overtredingen er op hem zijn gemaakt. Het is normaal dat je reageert als ze maar blijven proberen je neer te halen als speler die probeert te dribbelen met de bal. Maar ik moet het eerst goed terugzien.”

Messi ondervond in aanloop naar de finale hinder van een lichte blessure en Koeman liet de Argentijn zelf bepalen of hij fit genoeg was. „Ik denk dat hij na zoveel jaren op topniveau weet wanneer hij kan spelen en wanneer niet”, aldus Koeman.„Ik heb met hem gesproken en hij zei dat hij fit genoeg was om aan de wedstrijd te beginnen.”