Feyenoord neemt Ajax-aanvaller Danilo gratis over

Danilo werd in het seizoen 2020-2021 verhuurd aan FC Twente en scoorde in Enschede aan de lopende band. Hij bleef echter eigendom van Ajax en keerde begin dit seizoen terug. Zijn speeltijd bleef echter beperkt in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller kwam dit seizoen tot dertien Eredivisie-duels en scoorde daarin twee keer. Na de winterstop moest hij genoegen nemen met een rol achter topscorer Sébastien Haller én de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey.

Feyenoord was één van de clubs die zich al vroeg meldde voor Danilo. Na goede gesprekken met trainer Arne Slot raakte de spits overtuigd en kwam hij met de clubleiding van de Rotterdammers tot een akkoord.

De Zuid-Amerikaan bewandelt met zijn overgang de omgekeerde route van Steven Berghuis, die een jaar geleden als aanvoerder van Feyenoord de overstap naar Ajax maakte.

