Supportersvereniging: ’Gemis Berghuis is wel op te vangen, vergeet hem!’

„Ik hoop dat de fans vooral naar de toekomst willen kijken. Berghuis is weg, dus vergeet hem. Het gaat erom hoe het nu verder gaat en het gemis van Berghuis is heus wel op te vangen. Feyenoord heeft daar genoeg mogelijkheden voor. We begrijpen ook wel dat mensen teleurgesteld zijn, maar we hopen vooral dat ze dit op een normale manier uiten”, aldus Ravenhorst.

De voorzitter van FSV De Feijenoorder snapt dat fans weinig begrip hebben voor de pikante overgang van Berghuis, die aanvoerder van de Rotterdamse ploeg was. „Iedereen moet zijn eigen pad kiezen en hij moet het zelf weten. Maar het is wel lastig te begrijpen van iemand die zoveel clubliefde acteert. Hij meldde zich bij de meest fanatieke supporters, kuste het logo van Feyenoord en zong liedjes met de fans. Hij gooit hiermee weer meer olie op het vuur.”

Ravenhorst rekent komend seizoen dan ook op extra beladen Klassiekers tussen Feyenoord en Ajax. „Die wedstrijden zijn altijd wel beladen potjes, maar dit maakt het straks wel extra pikant.” Fans hebben voor komend seizoen wellicht al een shirt van Feyenoord met de naam van Berghuis aangeschaft. „Ik kan me voorstellen dat mensen van zijn naam af willen. Ik reken wel op coulance van de club en dat we kunnen kijken hoe we dat met elkaar kunnen oplossen.”