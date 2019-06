Achtste WK voetbal voor vrouwen van start

Voor Frankrijk, automatisch geplaatst voor het WK, is het na een reeks oefenduels de eerste belangrijke wedstrijd in twee jaar tijd. Noorwegen en Nigeria zijn de andere landen in groep A. Zij treffen elkaar zaterdag.

Nederland speelt dinsdag om 15.00 uur tegen Nieuw-Zeeland de eerste groepswedstrijd. Canada en Kameroen zijn de overige twee opponenten in de poulefase. Als Europees kampioen wordt het team van bondscoach Sarina Wiegman tot de outsiders gerekend voor het goud. Het groepje favorieten bestaat vooral uit landen die al geruime tijd de dienst uitmaken in het vrouwenvoetbal: de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, terwijl ook van Frankrijk veel wordt verwacht op het WK.