Juventus verslaat Lazio zonder treffers van invaller Cristiano Ronaldo

Bij Juventus ontbraken onder anderen verdediger Matthijs de Ligt (niet fit) en middenvelder Rodrigo Bentancur (in isolatie na positieve coronatest). Topscorer Cristiano Ronaldo, goed voor twintig competitietreffers, begon op de bank. Hij viel in de 69e minuut, bij een stand van 3-1, nog wel in voor Morata.

Ronaldo kreeg wat extra rust in verband met de return dinsdag in de Champions League tegen FC Porto. Juventus moet in eigen stadion een achterstand van 2-1 goedmaken.

Op de ranglijst bleef de achterstand van titelhouder Juventus op koploper Internazionale 7 punten. De Milanese club won donderdag met 2-1 van Parma en speelt maandag thuis tegen nummer 4 Atalanta.