Gecrashte Van der Mark maakt geen reclame

Zijn Engelse teamgenoot Alex Lowes maakte het drama voor het Pata Yamaha World Superbike Team compleet door tweemaal de voorkant van zijn bike te verliezen. Hoewel hij na zijn eerste schuiver nog kon doorrijden, betekende zijn tweede crash het einde van zijn race.

Van der Mark’s manager Laurens Klein Koerkamp hoopt dit weekeinde van Monster Tech3 teambaas Hervé Poncharal te vernemen of zijn protegé evenals vorige week in Sepang weer de M1 mag besturen in de koningsklasse. Dat zou dan in Valencia moeten gebeuren tijdens de afsluiting van het WK MotoGP.

Zijn ‘generale’ verliep onder het kunstlicht van het Losail International Circuit niet naar wens met een zevende startplaats, waar Lowes als tweede mocht beginnen achter wereldkampioen Jonathan Rea. Op zijn Kawasaki pakte de Noord-Ier met een recordronde zijn veertiende pole van het seizoen. Ook in de race had Van der Mark moeite het tempo aan te houden van de Ducati-rijders Davis, Fóres en Melandri voor hem.

Vlak achter de afgezakte Kawa-coureur Tom Sykes remde de Nederlander een fractie te laat en raakte met zijn voorkant de motor van de Brit. Daarop knalde Van der Mark van de baan. Lowes die op podiumkoers lag, verloor de voorkant van zijn bike. Voordien moest privé-rijder Xavi Fóres zijn vierde plek door technische problemen aan zijn Ducati opgeven.

Op drievoudig wereldkampioen Rea stond wederom geen maat. Hij had met zijn Kawasaki nog nimmer op het Losail-circuit gewonnen, maar ditmaal kwam, zag en zegevierde hij op superieure wijze. Het was zijn vijftiende overwinning van dit jaar en zijn 53ste in de superbike. Ducati-rijder Chaz Davies was de lachende tweede voor teamgenoot Marco Melandri. In de voorlaatste race van het kampioenschap verdrong Davies zijn rivaal Sykes van de tweede plaats in de WK-stand.