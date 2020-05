Kijkcijferrecord voor Sky met hervatting van Bundesliga

Voor Sky, dat de rechten van de Bundesliga in handen heeft, was het een kijkcijferrecord. Om 15:30 uur, het moment van de aftrap, registreerde Sky 3,68 miljoen betalende kijkers, het dubbele van het normale aantal op een zaterdagnamiddag. Nog eens 2,45 miljoen voetballiefhebbers keken naar de wedstrijden via het gratis kanaal Sky Sport News HD.

Het marktaandeel op de betaalzenders bedroeg om precies te zijn 27,4 procent, en 18,2 procent op het gratis kanaal. In de doelgroep 14 tot 49 jaar liep het marktaandeel op tot ruim 60 procent, een absoluut record voor Sky.

Als eerste grote voetbalcompetitie van Europa hervatte de Bundesliga zaterdagmiddag onder strikte voorwaarden de wedstrijden. Supporters waren niet welkom in de stadions en alle voetballers en trainers zijn uitgebreid getest op corona.

In onder meer Engeland, Spanje en Italië willen ze de voetbalcompetities volgende maand hervatten. In Nederland en Frankrijk wordt het seizoen niet meer uitgespeeld.