Arsenal eenmalig volledig in het wit om vele tienermoorden in Londen

Dat de Londenaren ’kleurloos’ het veld opkomen, heeft te maken met de samen met Adidas opgezette campagne No More Red. Daarin staat rood (red) voor bloed. De campagne richt zich namelijk op het alarmerende aantal tienermoorden in de Britse hoofdstad. In 2021 werden er in totaal dertig tieners vermoord, een record.

De campagne focust zich in de eerste plaats vooral op incidenten met messen. In totaal waren er in een tijdsbestek van een jaar meer dan 10.000 incidenten in Londen, waarbij messen werden gebruik.

Arsenal - dat zijn thuiswedstrijden doorgaans in een overwegend rood tenue speelt - heeft ook op social media en het bijbehorende bericht op website de kleur rood verwijderd en vervangen door wit.