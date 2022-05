Olav Kooij spoelt Giro-kater Jumbo weg met zege in Hongarije

Het 20-jarige Nederlandse sprinttalent liftte in de finale van de etappe perfect mee op de lead-out die Matteo Moschetti kreeg. Kooij liet de Italiaan bij zijn aanzet direct ter plaats, maar diens landgenoot Elia Viviani kwam nog wel gevaarlijk opzetten. Toch wist Kooij hem af te houden en zege te pakken.

Achter Viviani maakte de Brit Matthew Walls het podium compleet de derde plaats. Dylan Groenewegen werd zevende en Arvid de Kleijn tiende. De ook aanwezige Fabio Jakobsen kon zich niet in de sprint mengen.

Het is voor Kooij, die automatisch leider in de Ronde van Hongarije is, alweer zijn vierde zege van het seizoen. In Circuit Sarthe won hij al twee etappes plus het eindklassement.