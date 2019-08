Vitesse raakt Serero kwijt aan Al-Jazira

De Arnhemmers zijn er onderling uit met de club uit de Verenigde Arabische Emiraten, die ongeveer een miljoen euro voor de 29-jarige middenvelder betaalt. Serero gaat in de loop van de week zelf naar Abu Dhabi om het nodige papierwerk in orde te maken. Jurgen Streppel is hoofdtrainer bij Al Jazira, waar Phillip Cocu in het verleden zijn spelersloopbaan afsloot.

Bazoer

Of Serero vanavond nog deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Vitesse - dat op bezoek gaat bij Willem II - is nog niet duidelijk. De Arnhemmers speelden deze zomer al in op een eventueel vertrek van de Zuid-Afrikaan door Riechedly Bazoer vast te leggen, maar die is tegen Willem II geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax van vorige week.

De Zuid-Afrikaanse international stond vanaf 2011 zes seizoenen onder contract bij Ajax, waarmee hij drie keer landskampioen werd en een keer de Johan Cruijff Schaal won. Een ander hoogtepunt van Serero in Amsterdamse dienst was de goal die hij medio 2013 maakte in de thuiswedstrijd tegen Barcelona, in de groepsfase van de Champions League.

In 2017 tekende de middenvelder voor drie seizoenen bij Vitesse, waar hij de afgelopen twee jaar bijna altijd een vaste waarde was.