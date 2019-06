Federer heeft alvast één van zijn titels terug

Roger Federer kust de trofee die toebehoort aan de winnaar van het grastoernooi in Halle. Ⓒ Reuters

Zijn derde titel van 2019, zijn tiende triomf in Halle en zijn 102e eindzege bij een ATP-toernooi in totaal. Dat stond er zondag allemaal op het spel voor Roger Federer in de finale van het grastoernooi in Duitsland. Vorig jaar verloor de 37-jarige graskoning nog de finale van Borna Coric. Dit keer liet Federer zich niet beetnemen door David Goffin.